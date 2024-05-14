國科會向全球人才發英雄帖 曹世綸：盼為台創50年好願景

行政院去年核定晶創台灣方案，國科會今天(14）日向全球科技人才發出英雄帖，歡迎全球科技人才提出創新發想，來台灣築夢。國際半導體產業協會(SEMI)台灣區總裁曹世綸則強調，此計畫是近來政府針對半導體所擬定的具完全面性具、整體性的產業戰略方針，在台灣現有基礎，與國際市場、人才鏈結，雖是開始，卻可期待為台灣下個10年甚或50年規劃出更好願景。

國科會今日舉辦「半導體創新暨產業新創高峰論壇」，現場也邀請到國發會副主委高仙桂，以及台北市電腦公會(TCA)榮譽理事長施振榮、國際半導體產業協會(SEMI)全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸共襄盛舉。

國科會主委吳政忠表示，行政院核定晶創台灣方案，主要是希望藉由台灣優勢產業資源，在這波生成式AI引發的大商機，為台灣IC設計產業再現新一波榮景，同時吸引國外AI公司在台落地研發、在台投片生產，進而將相關AI軟硬整合技術，應用在各產業，帶動百工百業發展。

曹世綸在致詞時則指出，從業者角度看，晶創台灣具全面性戰略高度，在前瞻性包括AI、異質整合、矽光子、化合物半導體等，「是幫助半導體產業轉大人的良方」。

他並強調在人才培育方面，現在各大學已成立半導體學院，但未來不光是質，在量的方面也會提升。此外，大型企業未來發展會面臨瓶頸，可透過支持新創公司，與大企業發揮分進合擊的加乘效果；而最重要的是國際鏈結，這幾年台灣在國際上能見度大增，可善用國際資源。

曹世綸說，2020年國際正面臨疫情肆虐，各國都要發展半導體產業，產業界人士面見蔡英文總統，建議當各國將半導體產業視為戰略產業，台灣也應有產業戰略，因應地緣政治困難與挑戰；2021年總統在接受產業白皮書後，隨即推動晶創台灣計畫。

曹世綸表示，晶創台灣計畫對於半導體產業界具有六大意義，首先，晶創台灣計畫是台灣近年來少數具全面性、整體性的產業戰略方針，包含教育等方面。

其次是前瞻性科技研發，包括生成式AI，先進製造、矽光子及化合物半導體等領域，台灣半導體產業從技術落後者轉變為領跑者，相信是此計畫是產業轉大人過程中的良方。

第三是人才培育，半導體學院有助於提升台灣半導體產業人才的質，隨著半導體產業擴大海外布局，台灣應同時延攬海外人才，增加人才的量。

第四是新創，成熟與大型企業在內部創新可能會有瓶頸限制，透過新創企業不僅可以推動創新，同時有助於成熟或大型企業創新發展。

第五是國際性鏈結，台灣半導體產業進入「大航海」、「日不落」時代，晶創台灣計畫應有助於產業鏈結國際與人才。

第六是由硬加軟，台灣半導體產業過去以硬體製造居多，IC製造和封測居全國領先地位，但IC設計業前有強敵（指美國）、後有追兵（指中國）困境，透過晶創台灣計畫，結合各行各業甚至各國政府的資源，將可提升IC設計業的競爭力。