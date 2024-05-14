2024台灣資安大會今登場 AI資安成產業新關注焦點

CYBERSEC 2024台灣資安大會今（14）日登場，今年也以「Generative Future」為主題，揭開AI資安新時代來臨，總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅蒞臨致詞，三天活動預計將有海內外兩萬名資安專業人士與會，寫下台灣資安大會舉辦十年來的新紀錄。

iThome社長暨台灣資安大會創辦人谷祖惠表示，台灣資安大會規模從十年前的1500人成長至今超兩萬人，十年超過10倍成長速度，不僅代表政府與民間企業愈來愈重視資安，也是資安產業蓬勃發展的最佳寫照；此外，台灣能有此資安盛事，也必須歸功於總統蔡英文祭出「資安即國安」的國家級資安戰略，為台灣資安發展挹注豐沛能量。

蔡英文總統致詞時表示，今年已經是她第6年參與這場重要的資安盛事，而台灣資安大會經過十年努力，為資安產業搭建了一座技術交流、拓展商機的專業平台，也持續壯大台灣資安力量；今年主辦單位更以Generative AI為題，邀請各國資安專家共同舉行超過300場演說、深化交流，向世界展現台灣的資安實力。

蔡英文表示，「為了提升台灣資安能量，過去幾年，我們除了成立數位部，帶動國家整體數位轉型，也集結各部會力量共同推動六大核心戰略產業，全力支持台灣資安產業發展，要讓台灣跟上全球數位轉型浪潮，必在全球供應鏈中持續保有關鍵地位。」

此外，也透過產創條例修法將資安產品及服務等投資，納入租稅優惠，鼓勵企業提升資安投資以及開發相關防護技術，國發基金也編列30億元打造台灣資安產業創業基地；蔡英文表示，在這些政策帶動之下，去年台灣資安產值已經超過744億元，穩健邁向2025年800億元目標。

蔡英文指出，面對區域威權主義擴張、複雜多變資安的威脅，台灣秉持「資安即國安」的精神，建立防禦機制，隨著數位部資通安全署、資安院相繼成立，台灣也將持續加強資安研發能量、積極培育人才，提升國家數位韌性，希望能與更多理念相近的夥伴合作，透過彼此互動密切，攜手建立全球資安聯防體系。

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