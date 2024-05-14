高盛另類投資房地產信貸策略基金 完成逾70億美元募集

高盛另類投資14日宣布，其 West Street Real Estate Credit Partners IV 房地產信貸伙伴四期基金已完成最終募集，最終募資規模代表著超過70億美元，包括槓杆在內的借貸能力。

這次募集規模超過既定目標，也是該系列迄今為止最大的募資規模。不僅新投資人參與其中，現有投資人也在此次募集中加大了對該策略的配置，此外高盛及其員工也貢獻了可觀的份額。

參與該策略的機構投資人包括主權財富基金、保險公司、美國及國際養老金等。家族財富辦公室、高盛私人財富管理以及第三方財富管理公司亦組成了該基金的重要資金來源。這亦是該系列下首支將遵循《歐洲可持續金融披露條例》（SFDR）第八條進行披露的基金。

這次募集正值全球房地產市場動盪，地產信貸領域出現重大機遇之際。目前的市場環境為兼具規模和執行確定性的另類借貸投資提供良機。該基金把握當下市場機遇，目前已經在全球八項投資中投入逾18億美元。

這次成功募集也反映了背後團隊在不同市場環境下，向領先房地產投資人和發展商提供貸款、為高質素項目和資產定製具靈活性信貸方案的優異成績。自2008年以來，高盛在全球高收益房地產信貸領域的投資總額超過200億美元。

高盛另類投資房地產團隊由250多位專業人士組成，在全球11個國家和地區、19個城市設有辦事機構。高盛另類投資房地產業務利用高盛全球平台資源優勢尋找、評估和執行投資專案。

高盛另類投資房地產業務全球主管 Jim Garman 表示： 「秉承過去30年穿越週期的投資經驗，我們的房地產業務平台擅長在不斷變化的環境下提供動態解決方案。雖然我們的旗艦股權策略能夠為客戶提供跨板塊、跨地區的特殊投資機遇，尤其專注於捕捉科技、人口和可持續發展趨勢，但信貸一直是我們產品組合中極為重要的部分，尤其是在資本市場不明朗的時期。」

高盛另類投資房地產信貸首席投資官 Richard Spencer 表示：「在地產行業持續資金供需失衡的情況下，我們看到了重要的房地產信貸機遇。我們相信這對能夠提供有規模、可執行資金的另類借貸資源而言是一個具吸引力的機會。隨著這次成功募集，我們很高興能延續本房地產信貸系列基金的歷史，為美國、歐洲和澳洲的領先發展商和優質地產業主提供定製化、有創意的融資解決方案。」

高盛另類投資全球另類資本架構聯席主管 Jeff Fine 表示：「高盛為全球最成熟投資人提供另類投資方案，我們的房地產信貸策略已成為機構和財富管理客戶日益重要的配置選擇，該基金顯著擴大的投資人和現有客戶追加投資就證明了這一點。對於在不同週期追求風險調整後收益的投資人而言，房地產信貸為私募信貸和實體資產投資帶來極佳的分散投資機遇。我們很感謝客戶的合作，以及對我們投資方式的信任。」

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