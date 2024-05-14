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聯準會官員放鷹使油價承壓 美國與大陸能源需求趨緩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

布蘭特油價上周小幅下跌0.2%，受到美國通膨數據回升、消費者信心指數下滑超出預期、聯準會官員轉趨鷹派發言等因素，使美元於上周由跌轉漲，並壓抑原油走勢。美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，5月7日當周，基金與法人機構將美國原油期權淨多頭部位減少56,517口合約，來到82,697口合約，顯示由4月偏多轉為近期的中立。

在供給方面，上周EIA 短期能源展望（STEO）的月度更新，上調石油輸出國組織以外地區的產量預測，同時降低已開發經濟體的需求預期；並預測第3季布蘭特原油現貨價格平均為每桶90美元，今年第4季為每桶88.67美元。上周布蘭特第一個月合約相對六個月合約的溢價跌至每桶2.9美元，為2月中旬以來的最低水平；柴油溢價或裂解價差從2023年8月的每桶46美元收窄至2024年4月的每桶22美元，顯示全球原油供需由吃緊轉為平衡狀態。

街口投信分析，主因包括美國燃油需求略低於往年同期、中國大陸4月PMI數據下滑、日本與韓國PMI亦回落50以下等因素。根據EIA預測，如果石油需求未見增加，OPEC+ 將會將自願石油減產期限延長至 6 月之後以支撐油價。市場亦關注美國政府戰略儲油的補充進度，如能恢復穩定採購，將為油價帶來支撐。

石油 美國

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