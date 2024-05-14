全球主要市場股票基金 單周迎來資金淨流入

過去一周包括美國最新經濟就業數據、聯準會官員談話以及持續公布的企業財報牽動股市情緒，全球股市情緒整體正向。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周全球各市場股票型基金皆迎來單周資金淨流入，其中美股又以91.22億美元的淨流入金額，動能居全球之冠。

安聯投信表示，雖市場對降息的預期持續受到各式因子牽動而調整，不過最新釋出的企業財報提振市場情緒，美股四大指數過去一周全數收紅，並帶動道瓊歐洲600指數單周也走揚。在亞洲市場部分，除日本及少數市場股市單周小幅收跌外，包括中港股、台股及其他主要股市單周大多收紅；新興市場包括新興亞洲、拉美與新興歐洲等地股市單周也多以收紅作結。

安聯投信表示，美國通膨數據持續成為牽動市場情緒的關鍵因子，而部分通膨數據較預期為高，也影響市場對聯準會降息預期。進一步來看，美國3月通膨高於預期主要來自對核心服務類的旺盛需求，而服務類通膨的黏性較強，壓力則來自住房、交通與醫療等領域。不過整體來說，短期通膨預期仍維持穩定。

安聯投信表示，在包括通膨數據的影響下，市場近期對降息重新定價，除修正降息時間外也修正降息幅度，而聯準會官員的發言也不時影響風險資產表現。在歐洲部分，歐洲央行下修今年的通膨預期，通膨下滑速度優於預期，歐洲央行會議紀錄與官員談話也表示若關鍵薪資數據符合放緩預期則有望降息，此外歐洲服務業通膨也將成為決策者的關注焦點。

安聯投信表示，近期超乎市場預期經濟數據降低了市場原本對降息的樂觀期待，但也暗示了美國經濟韌性十足；不過因利率在高位的時間維持越久，金融領域承壓就越大，故仍有可能使聯準會今年開始降息。展望2024年，軟著陸仍是基本情境，股市長期仍有望震盪走升。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面上資金在電子股和非電族群中輪動速度加快使盤勢波動幅度加大，不過同時在權值股仍有一定支撐力道之下，仍有望維持多頭格局，且下檔相對有撐。

安聯投信台股團隊表示，台股近期震盪幅度較大，首先主要是隨著台美股財報陸續公布，市場持續消化正負面消息並期待下次重要訊息的公布；其次則是6月的台北電腦展有望成為帶動市場情緒的題材，市場關注是否有重要AI應用可帶規格升級與成長動能；最後則是因高股息題材成分股變化所帶來的資金板塊挪移效應影響所致。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場現階段仍主要聚焦AI與半導體等族群，不過隨著時序開始步入資訊相對的空窗期，包括財報數據、產業展望或新應用發布等，且在反覆消化消息與評價面修正之下，類股輪動應會加速、波動也可能加大。

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