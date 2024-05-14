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碳費徵收傳延至後年 排碳大戶繳納時點比原訂晚一年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
碳費時程大延宕，據環境部最新拍板的立法作業期程，規劃碳費費率最遲今年12月預告、明年3月發布。 聯合報系資料照
碳費時程大延宕，據環境部最新拍板的立法作業期程，規劃碳費費率最遲今年12月預告、明年3月發布。 聯合報系資料照

碳費時程大延宕，據環境部最新拍板的立法作業期程，規劃碳費費率最遲今年12月預告、明年3月發布，換言之，排碳大戶首度繳納碳費的時間點，可能將延後到2026年，比原訂時間晚一年。

環境部回應，制定碳費費率是今年一定要完成的工作，作業期程確實有往後調整，但氣候署仍在努力進行中。據悉，目前環境部將今年12月視為「底限」，最慢年底必須預告費率，不過若能提早達成共識，也會加速作業。

氣候變遷署長蔡玲儀解釋，去年原希望碳費費率與三大子法在今年3月公布，然而討論過程未如想像中順利，目前三子法已預告，目標仍是今年9月前公告子法；針對費率則會努力召開審議會，凝聚共識。氣候署副署長黃偉鳴補充，下次審議會（5月下旬）將討論各種費率情境，希望加快收斂意見。

依碳費收費辦法草案，碳費徵收首年若未滿一年，以碳費費率公告生效日當月起算，依月份比率計算應繳納費額。這也代表，若碳費果真延宕至此，550家排碳大戶在2025年4月盤查、申報2024年排放量時，將有機會免繳碳費；至於2026年申報2025年碳費時，只需繳3月至12月比例、也就是全年碳排的六分之五。

《氣候變遷因應法》去年2月上路後，環境部開始研修子法，而代表我國進入碳有價時代的「碳費收費辦法」也在去年底公開架構、今年4月底預告草案。

碳費費率原定今年3月預告、6月發布，然而各界意見分歧，從審議會委員名單、到碳費子法、費率，時程一再往後延，直到目前已開過三次審議會，但仍未觸及費率深水區。

氣候署4月密集討論碳費三子法，據悉，原先立法計劃時程已延宕，為調整法制單位管考，氣候署內部必須抓出最後「底限」，因此環境部將原訂3月預告、6月公告的時程，改為今年12月預告、明年3月公布。

外界認為，連碳費子法都要等到9月才有機會正式公告，在法制作業完善前，自主減量計畫、國內與國外碳權認可準則都尚未出爐，碳費費率不可能比這些配套更早定案，推估最快到第4季才有機會預告，環境部希望在底限前趕進度，但完成碳費費率仍有得拚。

氣候變遷

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