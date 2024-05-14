制定台版CBAM動起來 申報方式、對象、法規…都在盤點

台灣碳費費率延宕、開徵延後，將造成企業成本難估、如何接軌歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等五大衝擊。不過氣候署表示，已啟動討論「台版CBAM」，包含申報方式、對象、所涉法規等，都在盤點中。

碳費費率最遲將在今年底預告，眼見歐盟CBAM將於2026年進入第二階段，是否會形成貿易不公平競爭與加劇碳洩漏風險，成外界關注焦點，產業界也聲聲喚，希望台版CBAM必須與碳費一同上路。

碳費費率延宕五大影響

氣候署強調，目前仍以碳費費率為優先工作，但也確實已啟動「台版CBAM」包括申報方式、申報對象、是否有涉及相關法規等討論。

近年世界各國開始加嚴管制碳排、建立碳有價制度，但部分產業因碳排放管制而選擇外移到其他管制較寬鬆的國家，再將產品輸入到管制國，造成全球或區域額外排碳，「碳洩漏」成為重要議題，且會對產業形成不公平競爭，制定「台版CBAM」的聲量逐漸加大。

氣候署副署長黃偉鳴強調，世界各國都是先處理國內碳有價制度、才會進一步對國際有相對應要求，目前仍先處理碳費費率。未來台版CBAM將比照國際做法，也就是先要求申報，氣候署正在討論相關配套，包括申報方式、申報對象、所涉法規、各國做法等。

除了碳洩漏風險，碳費時程不斷延後，也將影響企業成本估算，不僅難以估算需購入多少碳權、或預留繳納碳費支出，也擔憂今年從事的減量工作，沒辦法實際用來抵減碳費，成了一場空；再者，沒有碳費作為誘因，來促使國內碳交易活絡，廠商只能購入國際碳權、無法促進國內減量。

最後，碳費機制遲未出爐，我國要與歐盟討論碳費如何扣減CBAM，目前毫無所本，在扣抵制度尚不明朗、台版CBAM尚未實施下，企業營運再添變數。

歐盟CBAM 於2023年至2025年第一階段為過渡期，進口商需提交季度CBAM報告以獲得進口授權；第二階段將從2026年開始，歐盟進口國就必須要從成員國購買CBAM憑證。

黃偉鳴表示，進入第二階段後，若我方排碳情況較歐盟差才需要購買憑證，由於歐盟還在試行階段，相關銜接等細節，都仍待經濟部與歐盟協商談判。



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