碳費徵收傳延至後年 水泥鋼鐵業：壓力沒有消失
環境部傳出碳費費率要延到今年12月預告，明年3月發布，碳費開徵時間有機會延後上路。水泥、鋼鐵業者均認為，延後收費只是壓力稍微舒緩並沒有消失，產業仍要超前部署，全面落實節能減排，才能面對挑戰提升競爭力。
國內水泥業者昨（13）日表示，尊重環境部對碳費上路所訂的時間表，但是站在水泥業的立場，仍是呼籲政府能儘早規劃台版CBAM，讓進口產品與與本地商品支付一樣的碳成本，以防國際「碳洩漏」問題的存在。
環境部近日傳出，內部已拍板法制期程，碳費費率要延到今年12月預告，明年3月發布，是否碳費開徵時間也會等到2026年，引起外界關注。
水泥業者表示，尊重環境部對碳費上路所訂的時間表，且水泥業對於配合法規繳交碳費一向支持。不過水泥業更關心的是政府規劃台版CBAM，讓進口產品與本地商品支付一樣的碳成本，以防國際「碳洩漏」問題存在，也維持國內產業競爭力。水泥業者說，這項建議自去年就已向政府提出，但至今未獲任何回應。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言