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碳費徵收傳延至後年 水泥鋼鐵業：壓力沒有消失

經濟日報／ 記者謝柏宏林政鋒／台北、高雄報導

環境部傳出碳費費率要延到今年12月預告，明年3月發布，碳費開徵時間有機會延後上路。水泥、鋼鐵業者均認為，延後收費只是壓力稍微舒緩並沒有消失，產業仍要超前部署，全面落實節能減排，才能面對挑戰提升競爭力。

國內水泥業者昨（13）日表示，尊重環境部對碳費上路所訂的時間表，但是站在水泥業的立場，仍是呼籲政府能儘早規劃台版CBAM，讓進口產品與與本地商品支付一樣的碳成本，以防國際「碳洩漏」問題的存在。

環境部近日傳出，內部已拍板法制期程，碳費費率要延到今年12月預告，明年3月發布，是否碳費開徵時間也會等到2026年，引起外界關注。

水泥業者表示，尊重環境部對碳費上路所訂的時間表，且水泥業對於配合法規繳交碳費一向支持。不過水泥業更關心的是政府規劃台版CBAM，讓進口產品與本地商品支付一樣的碳成本，以防國際「碳洩漏」問題存在，也維持國內產業競爭力。水泥業者說，這項建議自去年就已向政府提出，但至今未獲任何回應。

鋼鐵

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