碳費擺不平 拖累淨零轉型

碳費費率審議會經過三次會議後，討論進度仍不如預期，產業界與環團之間的鴻溝難以跨越，成了碳費卡關最主要的關鍵，環境部雖善意希望促進溝通，但「兩軍交戰、打死裁判」，裁判若不適時設下停損點，放任時程一延再延，台灣的淨零轉型恐怕要落後國際一大步。

觀察碳費費率審議會組成，除了環境部等官派代表外，還有民間團體、學者專家，合計21名委員；民間團體中，來自產業與環保團體的代表各半，兩者對於碳費費率的意見壁壘分明，要達成共識可說是難上加難。

產業界過去提到「排碳有價」，皆將之視為洪水猛獸，但隨著觀念改變、供應鏈要求，才逐漸開始接受碳費，接受不減碳就沒訂單的觀念；環團則是站在環境保護立場，希望加速、加大減碳力道，認為碳費只能從高、不能給予太多優惠。

儘管產業界、環團都已接受，碳費勢在必行，但碳費究竟是懲罰性費用、還是減碳經濟誘因，就成了第一波意見分歧。

其次，碳費收費上路時間點也頗為「尷尬」。產業過去在基本工資連八年調漲、經濟部近三年更是三度調漲電價，今年產業用電更鎖定用電大戶大漲25％，產業負擔持續加重的同時，又要新增一筆碳費成本。

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