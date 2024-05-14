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前政委電力建言 促檢討非核家園

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

賴政府即將上任，近期因電價調漲，和碩董事長童子賢多次提及核電，能源政策備受關注。行政院前政務委員郭耀煌提出六點建議，包含「積極檢視非核家園政策」，他指出，核電管理跟核電科技是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極面對這個情勢。

郭耀煌曾在二○二○至二○二二年擔任政務委員。他以「一個關心台灣電力變革的公民」的身分，在臉書發表「賴政府必須承擔的臺灣電力結構變革責任」一文，提出六點觀察、六點建議。

他指出，台灣半導體和電子製造業領先全球，這些產業需要有穩定而低廉的電力供應，二○二五年光台積電就會占全台整體能源消耗的百分之十二點五。政府為了維持前述產業的優勢，在政策跟資源配置常常朝這些產業傾斜，這個可能會跟其他產業的電力需求，乃至於民生用電發生競合關係。

郭耀煌表示，執政黨推動非核家園政策，沒有蓋新的核能電廠，原有核電廠也將陸續退役，發電基載也愈來愈緊張；而台灣電力系統的韌性也不足，導致供電品質跟效率不佳。

他提出六點建議，包含「台灣的能源政策應該跟產業政策一併考量」、「重新檢視再生能源的政策」、「強化台灣電力系統的韌性」、「鼓勵創新經濟」、「全球運籌」、「積極檢視非核家園政策」。

核能 核電 非核家園

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