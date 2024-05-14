消防盼組工會 勞部：修公務人員協會法

去年屏東名揚大火造成四名消防人員因公殉職，消防員訴求組工會捍衛權利。立法院衛環委員會昨審「工會法」部分條文修正草案，藍白立委都提案修工會法，讓消防人員擁有組工會權利，但勞動部長許銘春表示，警消為公務人員，與「工會法」保障的一般勞工不同，政府傾向以「公務人員協會法」保障警消勞動權，會經跨院與跨部會協商後，進入提出草案。

國民黨黨團與立委陳菁徽等人提案，明定消防人員得依據「工會法」組織及加入工會，並僅得組織及加入產業工會及職業工會；台灣民眾黨黨團則提案明定警察及消防人員得組織及加入工會。

立委陳昭姿指出，韓國已於二○二一年允許消防人員組工會，立委涂權吉則表示，可在限制消防人員罷工的條件下，允許消防人員組工會。但許銘春指出，日本和新加坡不允許消防員組工會，社會更對警消人員有罷工權，有所疑慮。

許銘春表示，去年考試院擬定的「公務人員協會法」修法草案，已朝放寬得成立協會之機關層級，增設警察、消防人員等特種公務人員協會組織模式，下修協會成立的會員人數門檻，擴大協會建議、協商與參與事項範圍。她認為，整體修正方向有利警察與消防員籌組特種協會，與主管機關溝通更順暢，能提升警消的保障。

但立委王育敏認為，「工會法」和「公務人員協會法」的最大差異在於有無「爭議權」，若僅於「公務人員協會法」修法，消防人員仍無法進行爭議行為；立委劉建國也質疑，警消若人力不足，是否可透過「公務人員協會法」協商？

銓敘部次長朱楠賢表示，世界各國允許消防人員組工會者，也未給予爭議權，該法放寬後，長官和下屬可以用更對等的關係對話，且此次修法讓消防人員可自組特種協會，參與門檻放寬、協商範圍更大。

消防署長蕭煥章則表示，去年曾調查各縣市政府消防局的意見，其中六個縣市贊成使用「工會法」，十五縣市反對，一個沒意見；朱楠賢指出，反對者認為在相關配套未完備下，現階段不宜使用「工會法」。

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