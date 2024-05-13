快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

強化電網韌性穩定供電 工研院：虛擬電廠是關鍵技術

中央社／ 台北13日電

花蓮0403地震凸顯強化電網韌性重要性，工研院院長劉文雄今天表示，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，給予最佳備援，是台灣必須發展的關鍵技術。

工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司今天共同舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請日本東芝、日本三菱綜合研究所、東京電力公司、台電、Enel X義電智慧能源、安瑟樂威等產學研專家進行交流與對談。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對電力需求增長及減碳趨勢，除開發新能源外，美國等先進國家早已透過提升能源效率等方式，導入電力需求面資源，同時運用整合資源規畫（Integrated Resource Planning，IRP），找出最佳電力資源配置與優先使用次序。

劉文雄指出，在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，於有電力需求時給予最佳的備援。

工研院表示，虛擬電廠目前在德國、日本行之有年，例如日本擁有相當數量的住宅儲能系統，並在2016年至2020年推動虛擬電廠示範計畫，成功吸引德國Next Kraftwerke等國內外廠商投入，目前東京電力公司、關西電力公司致力於整合更多住宅能源，並提升虛擬電廠調度精準度，以創造更多電力資源。

工研院指出，台灣的虛擬電廠也正逐步推行中，如Enel X義電智慧能源就與gogoro合作，將全台1000多個電池交換站聚合成虛擬電廠；工研院也開發出「聚合多元資源的虛擬電廠技術」，目前已整合連鎖商場、學校中的空調、太陽能等資源參與台電輔助服務市場，為供電穩定貢獻心力。

台電表示，隨著再生能源、儲能、需量反應措施及自用發電設備等分散式電力資源持續發展，虛擬電廠已成為國際電業可整合運用的關鍵商業模式。台電自2021年啟用電力交易平台實踐虛擬電廠，上線至今年4月，民間業者參與已超過80家、參與容量近1350MW（百萬瓦）。

本次研討會也特別安排「日本推動虛擬電廠相關議題」專題演講，日本三菱綜合研究所首席顧問長谷川功指出，虛擬電廠是2011東日本大地震後，日本重要的電力改革的一部分，政府積極鼓勵國內大型電力機構透過官民合作，落實虛擬電廠發展。

工研院 日本 電廠

延伸閱讀

日本湯澤市贈七夕美人燈 板橋公所添日式風情

板橋停電！議員憂變桃園翻版 劉和然：能源政策要檢討

日本召開GX會議 將要求企業義務參與碳排放權交易

工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

相關新聞

夏月電價6月實施家庭電費破千元 台電：主因用電增加

夏月電價6月1日啟動，台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但...

2.5萬用電大戶夏月電價16日啟動 全年電費不變

民生、產業電價4月1日上漲，其中，2.5萬戶、占全台用電量逾6成的高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期，但非夏...

廣達 AI 大將張嘉淵成史丹佛「台灣研究計畫」亞洲代表

美國史丹佛（Stanford）大學近日宣布，將在亞太研究中心（APARC）啟動一項名為「台灣研究計劃」的專案，並且該計畫...

台電：核電延役社會若有共識 再提成本分析計畫

各界近期對核電延役及納入未來能源配比等議題多有建議，台電副總蔡志孟13日受訪表示，核電相關議題，要看國會最終結果與社會共...

立委提試用期法制化 許銘春：立意良善但須注意勞工權益

國民黨立委牛煦庭日前表達將提「勞動基準法」修法，立法「試用期法制化」，規定薪水不得低於應聘工資80％，民進黨立委王定宇則...

高通膨快壓垮大學生 近四成負面情緒來源為經濟問題

通膨壓力大，也成大學生主要三大負面情緒來源之一。根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源，57.3%未來職涯規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。