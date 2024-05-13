強化電網韌性穩定供電 工研院：虛擬電廠是關鍵技術

花蓮0403地震凸顯強化電網韌性重要性，工研院院長劉文雄今天表示，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，給予最佳備援，是台灣必須發展的關鍵技術。

工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司今天共同舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請日本東芝、日本三菱綜合研究所、東京電力公司、台電、Enel X義電智慧能源、安瑟樂威等產學研專家進行交流與對談。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對電力需求增長及減碳趨勢，除開發新能源外，美國等先進國家早已透過提升能源效率等方式，導入電力需求面資源，同時運用整合資源規畫（Integrated Resource Planning，IRP），找出最佳電力資源配置與優先使用次序。

劉文雄指出，在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，於有電力需求時給予最佳的備援。

工研院表示，虛擬電廠目前在德國、日本行之有年，例如日本擁有相當數量的住宅儲能系統，並在2016年至2020年推動虛擬電廠示範計畫，成功吸引德國Next Kraftwerke等國內外廠商投入，目前東京電力公司、關西電力公司致力於整合更多住宅能源，並提升虛擬電廠調度精準度，以創造更多電力資源。

工研院指出，台灣的虛擬電廠也正逐步推行中，如Enel X義電智慧能源就與gogoro合作，將全台1000多個電池交換站聚合成虛擬電廠；工研院也開發出「聚合多元資源的虛擬電廠技術」，目前已整合連鎖商場、學校中的空調、太陽能等資源參與台電輔助服務市場，為供電穩定貢獻心力。

台電表示，隨著再生能源、儲能、需量反應措施及自用發電設備等分散式電力資源持續發展，虛擬電廠已成為國際電業可整合運用的關鍵商業模式。台電自2021年啟用電力交易平台實踐虛擬電廠，上線至今年4月，民間業者參與已超過80家、參與容量近1350MW（百萬瓦）。

本次研討會也特別安排「日本推動虛擬電廠相關議題」專題演講，日本三菱綜合研究所首席顧問長谷川功指出，虛擬電廠是2011東日本大地震後，日本重要的電力改革的一部分，政府積極鼓勵國內大型電力機構透過官民合作，落實虛擬電廠發展。

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