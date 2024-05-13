智擎「安能得」獲歐盟藥品管理局 EMA 核准並在德國上市
智擎（4162）13日公告，該公司國際夥伴Servier於歐盟之「安能得（Onivyde）」適應症合併用法用量變更申請，已獲得歐盟藥品管理局（EMA）核准新適應症為適用於轉移性胰腺癌，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，作為病患的第一線治療，並在德國上市。
智擎表示，另一家授權合作夥伴Ipsen公司於13日正式通知智擎公司將獲得187.5萬美元之再授權收入（sublicense revenue）。
依根據世界衛生組織（WHO）的Cancer Today數據，2022年全球初次診斷為胰惡性腫瘤者共計51萬570人，當年死因為胰惡性腫瘤者共計46萬6,983人。
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