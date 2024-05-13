快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

夏月電價6月實施家庭電費破千元 台電：主因用電增加

中央社／ 台北13日電
台電示意圖。圖／台電提供
台電示意圖。圖／台電提供

夏月電價6月1日啟動，台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但增加的電費中有7成是因用電量增加，僅3成才是受夏月電價影響，全年電費維持不變。

台電說明，為供應夏季期間民眾較高的用電需求，需啟動更多發電機組因應，導致夏季供電成本上升。為反映夏季、非夏季供電成本差異，同時鼓勵民眾節約用電，台電自78年實施季節電價制度，其中非夏季電價較低，夏季電價較高。

以住宅為例，每年6月至9月（4個月）為夏季電價期間，其餘8個月為非夏季電價期間，是差別訂價，非電價調漲。

台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度，月電費1023元；非夏季平均月用電量301度，月電費593元，等於夏季電費較非夏季增加430元，相當於漲幅約73%。不過，增加的電費中，314元、占比73%是因用電量增加導致電費上升，剩下的116元、占比27%才是受夏月電價影響。

至於小商店，夏季平均月用電量從1423度增加到1823度，月電費8070元；其中57%、2074元電費是基於用電量提升，其餘43%、1557元來自夏月電價因素。

此外，111年9月19日電價費率審議會決議，自112年起，高壓以上用戶夏月電價期間調整為5月16日至10月15日，並調降其非夏月電價費率，引導用電大戶調整生產排程以及提高節電誘因；一般民生用戶（如住宅、小商店等）則維持6至9月不變。

電價 電費

延伸閱讀

2.5萬用電大戶夏月電價16日啟動 全年電費不變

板橋停電！議員憂變桃園翻版 劉和然：能源政策要檢討

花東建設3草案明表決 陳建仁：在野政黨應遵守民主憲政

高雄照相桿裝1.5年遭爆沒電 交大前後任大隊長說話了

相關新聞

夏月電價6月實施家庭電費破千元 台電：主因用電增加

夏月電價6月1日啟動，台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但...

2.5萬用電大戶夏月電價16日啟動 全年電費不變

民生、產業電價4月1日上漲，其中，2.5萬戶、占全台用電量逾6成的高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期，但非夏...

廣達 AI 大將張嘉淵成史丹佛「台灣研究計畫」亞洲代表

美國史丹佛（Stanford）大學近日宣布，將在亞太研究中心（APARC）啟動一項名為「台灣研究計劃」的專案，並且該計畫...

台電：核電延役社會若有共識 再提成本分析計畫

各界近期對核電延役及納入未來能源配比等議題多有建議，台電副總蔡志孟13日受訪表示，核電相關議題，要看國會最終結果與社會共...

立委提試用期法制化 許銘春：立意良善但須注意勞工權益

國民黨立委牛煦庭日前表達將提「勞動基準法」修法，立法「試用期法制化」，規定薪水不得低於應聘工資80％，民進黨立委王定宇則...

高通膨快壓垮大學生 近四成負面情緒來源為經濟問題

通膨壓力大，也成大學生主要三大負面情緒來源之一。根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源，57.3%未來職涯規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。