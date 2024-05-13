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花蓮餘震不斷 財政部：盤點國有房地安置災民

中央社／ 台北13日電

花蓮4月3日發生強震且餘震不斷，財政部今天表示，提供美崙地區6筆國有地、面積1.8餘公頃，供花蓮縣政府安置房屋受損的住戶中繼使用；同時，提供92戶國有房地供縣府評估作為收容安置居民的處所。

財政部國有財產署副署長王彩葉今天在例行記者會中指出，國產署以「從優、從速、從簡」3項原則，協助花蓮縣政府復原重建，目前已依國有財產法及災害防救法相關規定，提供位於花蓮市石壁段9筆國有土地，面積2.1餘公頃，供花蓮縣政府緊急暫置震災倒塌建築物拆除後的營建廢棄物。

王彩葉表示，國產署也提供美崙地區的民意段、民孝段共6筆國有土地，面積1.8餘公頃，供花蓮縣政府安置震災房屋受損的住戶中繼使用；同時，提供92戶國有房地供縣府評估作為收容安置居民的處所，若花蓮縣政府後續還有需求，國產署將積極配合篩選、盤點。

此外，她指出，為協助花蓮及其他受災地區的國有地受災承租戶儘速重建家園，國產署對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，主動採行3大紓困措施。

首先，主動造具出租清冊，送災害防救機關查對房屋受損情形，以利辦理租金減免；第2，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理；第3，暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

王彩葉表示，為協助地方政府儘速進行災後重建工作、國有土地承租戶重建家園，將持續運用國產資源協助地方政府因應災後臨時性或緊急性需要借用國有土地，及提供國有土地承租戶紓困措施，持續配合中央、地方推動及落實災後重建各項工作。

國有地 國產署 財政部

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