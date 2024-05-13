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廣達 AI 大將張嘉淵成史丹佛「台灣研究計畫」亞洲代表

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達技術長張嘉淵與史丹佛大學專家合影。張嘉淵／提供
廣達技術長張嘉淵與史丹佛大學專家合影。張嘉淵／提供

美國史丹佛（Stanford）大學近日宣布，將在亞太研究中心（APARC）啟動一項名為「台灣研究計劃」的專案，並且該計畫也找來代工大廠廣達（2382）旗下「AI大將」技術長張嘉淵作為亞洲高科技產業界的代表一同加入小組，期盼能藉此將台灣「現代化歷程、富足的經濟環境」向大眾揭露。

美國史丹佛大學於5月2日舉辦「APARC 臺灣項目啟動大會」，而廣達副總經理暨技術長張嘉淵除受邀加入計劃中的「生物技術小組」，當天也以小組成員的身分出席，並以「廣達探索（AI）人工智慧對未來健康的變革力量的旅程」為題，替現場與會的斯坦福校內研究專家以及產學界大老們，帶來一系列精彩的演講。

事實上，張嘉淵不僅身兼集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為 BU12事業部總經理。

張嘉淵指出，自己非常榮幸能被邀請作為演講者和小組成員，與其他偉大的學者和企業家一起在斯坦福大學見證「台灣專案」的啟動，他透露，此次一同加入「生物技術小組」的業界大老，包括 Bora Pharmaceuticals 集團首席執行官 Bobby Sheng 和斯坦福 LCY Tan Lan Lee 兒科和衛生政策教授 C. Jason Wang 等，對於能擴大與各界的交流，他坦言，自己感到非常高興。

美國史丹佛（Stanford）大學 Walter H. Shorenstein 亞太研究中心（APARC）除宣布推出台灣計劃外，也於5月2日舉辦「創新台灣：塑造後工業社會的未來」會議，邀請各界專家學者參與對台灣在變化世界中角色的關鍵論述。該計劃將深入探討經濟競爭力、人口轉型、文化多樣性、環境永續性和政策創新的複雜度，為台灣的未來規劃道路。

據悉，APARC 啟動這項計畫，目的不僅是轉變對當代台灣的理解與互動。也是期盼將「台灣計劃」作為著名 Freeman Spogli 國際研究的一部分，促成更多跨學科研究、培養卓越教育的出現，並催化重大的交流機會。而該計畫不僅會實際增強全球對台灣地區的各項認知，還將實際加強美台夥伴之間的關係，為島嶼的長期發展做出貢獻。

廣達技術長張嘉淵。翻攝自史丹佛大學官網
廣達技術長張嘉淵。翻攝自史丹佛大學官網
廣達技術長張嘉淵。張嘉淵／提供
廣達技術長張嘉淵。張嘉淵／提供

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