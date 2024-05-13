台電：核電延役社會若有共識 再提成本分析計畫

各界近期對核電延役及納入未來能源配比等議題多有建議，台電副總蔡志孟13日受訪表示，核電相關議題，要看國會最終結果與社會共識，台電的責任是確保核能安全，若有共識，屆時會提出成本分析等計畫。

台電副總蔡志孟表示，未來電源結構規劃是否要納入核電，需多方討論，因要確保運轉安全，包含地震評估。此外，只要有核電就有核廢料，若核廢料無法處理，燃料池滿狀態下，即使延役也沒電可發，因此需經過國會、社會共識後，再檢討延役、啟動事宜。

他強調，一切要看國會最終結果與社會共識，台電責任是確保核能安全，若有共識，屆時該提的成本分析等計畫都會提出。

和碩（4938）董事長童子賢提核電占比三成，多位產業界人士亟力爭取核二、核三廠延役以穩定供電，對此，台電表示，未來電源結構規劃需多方討論，台電的責任是確保核能安全，待取得國會、社會共識後，台電將再提出成本分析等計畫。

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