惠譽信評：台灣證券公司2024年可望延續獲利趨勢

券商在2023年實現了強勁的獲利復甦，受惠於美國升息放緩以及投資人對科技股興趣濃厚所支撐的資本市場情緒改善。惠譽信評認為，2024年該行業的低槓桿率和增強的風險控管將有助於台灣證券公司應對市場的劇烈波動。

台灣證券公司2023年總淨利較前一年度成長77%，該行業股東權益報酬率自2022年的6.1%升至10.9%。收益顯著改善的主要原因在於市場對人工智慧相關股票的興趣升溫，股票表現強勁帶來的自營交易收益，扭轉之前的損失。同時，經紀和投資銀行業務收入亦實現增長，日均成交量成長18%，承銷業務亦有所回升。

惠譽指出，台灣前十大證券公司穩居行業主導地位，其2023年淨利總和占行業淨利總額的70%。大型證券公司的獲利穩定性通常較高，因為其風險管理策略更為全面，有助於因應市場波動。

惠譽預期，考慮到企業融資需求強勁，台灣股市正面投資情緒助推自營交易延續現有表現，以及美國降息預期趨勢下固定收益證券的評價或將進一步重估等因素的支撐，證券業獲利趨勢可望在2024年持續。儘管全球經濟和地緣政治不確定性或仍將對投資者情緒與經紀業務收入造成影響，但是，2024年1到2月該行業年化股東權益報酬率為15%，凸顯其獲利頗具韌性。台灣股市表現強勁，1到2月日均股票成交量較去年全年成長20%。

惠譽認為，2024年投資銀行業務需求前景良好。該行業的承銷服務或將受益於持續的供應鏈遷移，以及以環境、社會與公司治理（ESG）法規為導向的製造升級所帶來的資本支出增加。此外，隨著證券公司專注於海外股票和固定收益產品銷售為重點擴大財富管理業務，其財管收入有望見到改善。這種改善預計將在資訊技術平臺與資源實力更強的大型證券公司中更為顯著。

惠譽預期授評的台灣證券公司將持續擁有遠高於監管最低要求的資本實力，為應對意料之外的市場衝擊提供足夠緩衝。儘管強勁的股市可能加劇風險，但是，大型證券公司的低槓桿率和強健的風險管理基礎設施應能有助於其應對市場波動。截至2023年底，台灣前十大券商的調整後淨槓桿率自2022年底的5.1倍升至5.9 倍，但仍處於惠譽BBB類別基準區間的低端。

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