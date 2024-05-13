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高通膨快壓垮大學生 近四成負面情緒來源為經濟問題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源分別為：未來職涯規劃、學校課業、經濟問題。示意圖／ingimage
根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源分別為：未來職涯規劃、學校課業、經濟問題。示意圖／ingimage

通膨壓力大，也成大學生主要三大負面情緒來源之一。根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源，57.3%未來職涯規劃、51.9%學校課業、38.2%經濟問題，其次才是交友人際/感情問題、容貌外表、生活適應。

根據104人力銀行發布的「大學生負面情緒檢測報告」顯示，51%~58%的大學生雖然出現焦慮、抑鬱、壓力的負面情緒，但仍在正常範圍內；超出正常範圍的49%~42%大學生當中，逾15%達到「嚴重負面」程度。

負面情緒來自：未來職涯規劃、學校課業、擔憂經濟。其中，大三學生同時面臨課業、以及畢業後升學或就業的抉擇，負面情緒最嚴重；文史哲、遊憩學運動群最煩未來，醫藥衛生最擔心課業，而生物資源、社會心理、數理化學群則為情緒較正面的學群。

關於未來職涯規劃，64.7%大學生擔心找不到理想或期望工作；關於學校課業，38.6%擔心報告考試過多；關於經濟問題，66.1%擔心物價越來越高，生活費不夠用。

104人力銀行職涯教育長王榮春鼓勵大學生增強「心理肌肉」，數據也顯示，最近十年，歡迎新鮮人工作機會成長78%、大學起薪漲幅達18%；104人力銀行同時提供線上學習資源平台：學習精靈、與企業、學校共創課程：職涯學院，幫助大學生累積關鍵能力，藉由職涯診所、履歷診療室，協助大學生規劃畢業後的職涯問題。

觀察不同階段大學生，104人力銀行職涯教育長王榮春指出，大一、二最煩惱學校課業、大三、四最煩惱未來職涯規劃，其中，大一剛進入大學的全新環境，擔憂交友人際/感情問題、容貌外表、生活適應比例高於其他年級；大三除了顧課業，也處於畢業後要繼續升學或是就業的抉擇點，負面情緒達嚴重比例居各年級最高。

學群方面，生物資源、社會心理、數理化學群為情緒較正面的學群，文史哲、遊憩運動、醫藥衛生則為負面情緒嚴重比例最高的三大學群。

104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，文史哲學群煩惱未來職涯規劃，來自就業前景較不明確，擔心找不到工作；遊憩與運動學群同樣煩惱未來職涯規劃，擔心找不到理想或期望工作外，也不確定要培養什麼能力，對未來職涯有幫助；醫療衛生學群則煩惱學校課業，主因為課業相對繁重，更擔心學分被當掉或重修。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，目前83%歡迎新鮮人的工作不限科系，加上企業看重大學生實習、打工、參與學校團體活動經歷，大學生「青春無畏，後生可敬」大可放膽嘗試突破科系的心魔。

大學不同階段的煩惱。 圖／104人力銀行提供
大學不同階段的煩惱。 圖／104人力銀行提供
大學生三大負面情緒來源。 圖／104人力銀行提供
大學生三大負面情緒來源。 圖／104人力銀行提供

大學生 職涯

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