進口保健品關稅高達30% 監委指出需深入瞭解必要

監察委員賴振昌13日指出，進口保健品關稅稅率高達30%，若無有效管理的配套措施，提高國內業者水準，恐造成劣質品充斥，當前稅制有無精進檢討空間、是否有效保護國內產業，已申請自動調查。

賴振昌指出，我國進口保健品之關稅稅率偏高，若沒有效管理配套措施，不能提高國內保健品業者水準；反而造成劣質品充斥，不肖業者暴力及電台不實廣告等亂象，影響國民健康，監察委員賴振昌為瞭解實情，申請自動調查。

賴振昌說，我國目前進口保健品之關稅稅率為30%，針對進口保健品採較高關稅稅率，主管機關有無相關配套措施，對於掌握並保護國內業者之競爭力，或是當前關稅制度與成效為何，是否有無檢討精進空間，均有深入瞭解必要，已申請自動調查。

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