快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

進口保健品關稅高達30% 監委指出需深入瞭解必要

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
監察委員賴振昌。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
監察委員賴振昌。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

監察委員賴振昌13日指出，進口保健品關稅稅率高達30%，若無有效管理的配套措施，提高國內業者水準，恐造成劣質品充斥，當前稅制有無精進檢討空間、是否有效保護國內產業，已申請自動調查。

賴振昌指出，我國進口保健品之關稅稅率偏高，若沒有效管理配套措施，不能提高國內保健品業者水準；反而造成劣質品充斥，不肖業者暴力及電台不實廣告等亂象，影響國民健康，監察委員賴振昌為瞭解實情，申請自動調查。

賴振昌說，我國目前進口保健品之關稅稅率為30%，針對進口保健品採較高關稅稅率，主管機關有無相關配套措施，對於掌握並保護國內業者之競爭力，或是當前關稅制度與成效為何，是否有無檢討精進空間，均有深入瞭解必要，已申請自動調查。

國民 關稅

延伸閱讀

川普嘲諷拜登電動車100%關稅措施 揚言對這課稅200%

美對中「新三樣」加徵關稅打擊不大？ 彭博：真正威脅在後頭

監委要查核一二三廠耐震 藍委：衝著童子賢、找賴清德麻煩

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物：前監委劉德勳

相關新聞

工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

電力穩定關乎國家的經濟發展動脈，工研院院長、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重...

進口保健品關稅高達30% 監委指出需深入瞭解必要

監察委員賴振昌13日指出，進口保健品關稅稅率高達30%，若無有效管理的配套措施，提高國內業者水準，恐造成劣質品充斥，當前...

高通膨快壓垮大學生 近四成負面情緒來源為經濟問題

通膨壓力大，也成大學生主要三大負面情緒來源之一。根據104人力銀行調查，大學生的三大負面情緒來源，57.3%未來職涯規劃...

台電：確保核能安全若有共識 再提成本分析計畫

產業界近日對核電延役議題討論熱絡，台電今天表示，未來電源結構規劃需多方討論，台電的責任是確保核能安全，待取得國會、社會共...

政府打炒房一波波 房仲專家怎麼解下半年的房市密碼？

去年此時，房市籠罩在政策打炒房低氣壓中，僅隔一年，今年房市猶如脫胎換骨，不論一手新屋、二手成屋市場買氣表現不俗。房市愈打愈熱，到底是什麼翻轉了這一切？下半年房市，業者、專家又是怎麼看？

電動機車未獲「政府機關補助」卻刊載補助 廣告不實挨罰

公平會委員會議通過，速珂電動車有限公司銷售電動機車，廣告刊載「經濟部工業局補助$7000 地方政府環保局補助$17000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。