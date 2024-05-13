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工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄分享國內外虛擬電廠作法與未來推動建議。圖/工研院提供
工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄分享國內外虛擬電廠作法與未來推動建議。圖/工研院提供

電力穩定關乎國家的經濟發展動脈，工研院院長、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，於有電力需求時給予最佳的備援。

花蓮4月3日發生強震，就是運用儲能等方式度過電力挑戰，展現電網系統的韌性，劉文雄表示，未來如想要持續強化電力系統，可利用於電力調度、強化電網韌性的「虛擬電廠」，成為台灣必須發展的關鍵技術。

劉文雄指出，面對電力需求增長及減碳趨勢，除開發新能源外，美國等先進國家早已透過提升能源效率等方式導入電力需求面資源，同時運用整合資源規畫（Integrated Resource Planning，IRP），找出最佳電力資源配置與優先使用次序。

虛擬電廠目前在德國、日本都已行之有年，德國政府透過法規政策與資金挹注，推動虛擬電廠示範區，逐步建立出可行的商業模式，如德國Next Kraftwerke就整合超過一萬個分散能源，日本擁有相當數量的住宅儲能系統，提供發展虛擬電廠重要基底，2016年至2020年推動虛擬電廠示範計畫，成功吸引德國Next Kraftwerke等國內外廠商投入，目前東京電力公司、關西電力公司也致力於整合更多住宅能源，並提升虛擬電廠調度精準度，以創造更多電力資源。

劉文雄表示，台灣的虛擬電廠也正逐步推行中，如Enel X義電智慧能源就與Gogoro合作，將全台1000多個電池交換站聚合成虛擬電廠，工研院也開發出「聚合多元資源的虛擬電廠技術」，目前已整合連鎖商場、學校中的空調、太陽能等資源參與台電輔助服務市場，為供電穩定貢獻心力。

台電則表示，持續推動多元電力建設，除滿足用電成長需求，亦落實能源轉型，呼應全球2050淨零碳排目標，隨著再生能源、儲能、需量反應措施及自用發電設備等分散式電力資源持續發展，虛擬電廠已成為國際電業可整合運用的關鍵商業模式。

台電表示，自2021年啟用電力交易平台實踐虛擬電廠，上線至今年4月，民間業者參與已超過80家、參與容量近1350MW，台電也將持續借鏡各國經驗，促進相關研究發展落地實現，共同協助全國電力系統穩定。

劉文雄 台電 電廠

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