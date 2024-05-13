工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

電力穩定關乎國家的經濟發展動脈，工研院院長、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，於有電力需求時給予最佳的備援。

花蓮4月3日發生強震，就是運用儲能等方式度過電力挑戰，展現電網系統的韌性，劉文雄表示，未來如想要持續強化電力系統，可利用於電力調度、強化電網韌性的「虛擬電廠」，成為台灣必須發展的關鍵技術。

劉文雄指出，面對電力需求增長及減碳趨勢，除開發新能源外，美國等先進國家早已透過提升能源效率等方式導入電力需求面資源，同時運用整合資源規畫（Integrated Resource Planning，IRP），找出最佳電力資源配置與優先使用次序。

虛擬電廠目前在德國、日本都已行之有年，德國政府透過法規政策與資金挹注，推動虛擬電廠示範區，逐步建立出可行的商業模式，如德國Next Kraftwerke就整合超過一萬個分散能源，日本擁有相當數量的住宅儲能系統，提供發展虛擬電廠重要基底，2016年至2020年推動虛擬電廠示範計畫，成功吸引德國Next Kraftwerke等國內外廠商投入，目前東京電力公司、關西電力公司也致力於整合更多住宅能源，並提升虛擬電廠調度精準度，以創造更多電力資源。

劉文雄表示，台灣的虛擬電廠也正逐步推行中，如Enel X義電智慧能源就與Gogoro合作，將全台1000多個電池交換站聚合成虛擬電廠，工研院也開發出「聚合多元資源的虛擬電廠技術」，目前已整合連鎖商場、學校中的空調、太陽能等資源參與台電輔助服務市場，為供電穩定貢獻心力。

台電則表示，持續推動多元電力建設，除滿足用電成長需求，亦落實能源轉型，呼應全球2050淨零碳排目標，隨著再生能源、儲能、需量反應措施及自用發電設備等分散式電力資源持續發展，虛擬電廠已成為國際電業可整合運用的關鍵商業模式。

台電表示，自2021年啟用電力交易平台實踐虛擬電廠，上線至今年4月，民間業者參與已超過80家、參與容量近1350MW，台電也將持續借鏡各國經驗，促進相關研究發展落地實現，共同協助全國電力系統穩定。

商品推薦