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電動機車未獲「政府機關補助」卻刊載補助 廣告不實挨罰

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會宣布開罰速珂電動車。圖為公平會主委李鎂。聯合報資料照
公平會宣布開罰速珂電動車。圖為公平會主委李鎂。聯合報資料照

公平會委員會議通過，速珂電動車有限公司銷售電動機車，廣告刊載「經濟部工業局補助$7000 地方政府環保局補助$17000 行政院環保署補助$4300」，因未取得相關機關認可補助資格，就足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，速珂公司銷售電動機車，廣告宣稱給人的印象是速珂公司銷售的電動機車，已取得政府機關認可而有購車補助資格。但經調查後發現，速珂公司並未取得相關機關的認可，所販售的車款也非經認可補助的電動機車。因此，速珂公司廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，業者為招徠消費者購買商品，如果標榜取得政府機關補助資格，需有客觀證明資料，避免用錯誤的廣告來誤導消費者；且一旦廣告不實遭罰，不但損失荷包，更是丟了商譽。

公平會 廣告不實 電動機車

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