壓力大、環境苦…為鐵路隧道工程 見不到母最後一面

「老的要退休、新人不進來，人力斷層嚴重。」五十九歲的交通部鐵道局東部工程分局主任工程司江俊宏，服務卅三年早具退休資格，但看到缺工現況，憂心地說「很難放心退休」。

江俊宏曾在民間企業待過幾年，參與過台八線中橫公路的長春、西寶及天祥隧道等路段，後來為求家庭生活穩定，考進鐵道局捧起鐵飯碗。

一九九六年，江俊宏參與十公里長的新觀音隧道工程，在長達七年的艱辛工作中，父母及孩子全仰賴妻子照顧，當時遭逢母親過世，因他在深山工作而來不及見最後一面。二○一八年在台東當段長時，一名下屬上班時間未到勤，被發現心肌梗塞在宿舍盥洗室死亡，江俊宏自責感嘆若有家人陪伴，是否就有機會救回同事一命。

東工分局專業工程助理吳柏毅也曾短暫在民間公司從事資訊類建管系統工作，後來應聘土木職類公務員。他年輕時認為隻身一人到台東工作非壞事，但隨著有了家庭也漸漸感受辛苦，期間歷經父親遭逢狀況無法返鄉照顧。

四十一歲的吳柏毅說，鐵路工程不像一般公路工程能把施作範圍圍起來施作，往往要等夜間火車停駛才進場，更要趕在首班車發車前完成，工作日夜顛倒，現在東工分局人力斷層確實非常嚴重。

江俊宏表示，鐵道工程工作壓力愈來愈大，東部生活機能又不像其他地區方便，加上地震、颱風等天災頻繁，施作期間宛如遊牧民族跟著組合屋到處移動，有時到較偏遠地區連吃飯都成問題，更不用說東部加給每月僅六三○元，實在缺乏誘因。

商品推薦