聽新聞
test
0:00 / 0:00

壓力大、環境苦…為鐵路隧道工程 見不到母最後一面

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵工程人員檢查軌道受損狀況，此非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
台鐵工程人員檢查軌道受損狀況，此非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

「老的要退休、新人不進來，人力斷層嚴重。」五十九歲的交通部鐵道局東部工程分局主任工程司江俊宏，服務卅三年早具退休資格，但看到缺工現況，憂心地說「很難放心退休」。

江俊宏曾在民間企業待過幾年，參與過台八線中橫公路的長春、西寶及天祥隧道等路段，後來為求家庭生活穩定，考進鐵道局捧起鐵飯碗。

一九九六年，江俊宏參與十公里長的新觀音隧道工程，在長達七年的艱辛工作中，父母及孩子全仰賴妻子照顧，當時遭逢母親過世，因他在深山工作而來不及見最後一面。二○一八年在台東當段長時，一名下屬上班時間未到勤，被發現心肌梗塞在宿舍盥洗室死亡，江俊宏自責感嘆若有家人陪伴，是否就有機會救回同事一命。

東工分局專業工程助理吳柏毅也曾短暫在民間公司從事資訊類建管系統工作，後來應聘土木職類公務員。他年輕時認為隻身一人到台東工作非壞事，但隨著有了家庭也漸漸感受辛苦，期間歷經父親遭逢狀況無法返鄉照顧。

四十一歲的吳柏毅說，鐵路工程不像一般公路工程能把施作範圍圍起來施作，往往要等夜間火車停駛才進場，更要趕在首班車發車前完成，工作日夜顛倒，現在東工分局人力斷層確實非常嚴重。

江俊宏表示，鐵道工程工作壓力愈來愈大，東部生活機能又不像其他地區方便，加上地震、颱風等天災頻繁，施作期間宛如遊牧民族跟著組合屋到處移動，有時到較偏遠地區連吃飯都成問題，更不用說東部加給每月僅六三○元，實在缺乏誘因。

台東 鐵道

延伸閱讀

新北土城學校傳工程意外 33歲越南籍工人墜樓不治

上奧萬大注意！投83線施工 明天起封路交管30天

遲了5個月！南投市青年住宅竣工 6月將抽籤「8折讓售」

新竹關埔國小體育館流標家長怨 市府：持續檢討

相關新聞

缺工缺料…衝擊前瞻軌道建設 非軌道工程也受災

交通缺工缺料問題嚴重，各地公路、捷運工程進度大受影響，尤其政府推動前瞻計畫，軌道建設更成重災區；雙北捷運局都說，缺工缺料...

業界示警…全球搶移工 加薪也難找人

交通工程缺工嚴重，外界多盼透過移工填補缺口。不過，土木技師公會示警，各國都在爭取移工人力，但移工來源較多的國家重大建設也...

專家疾呼…導入新工法 提高加給留才

重大工程因缺工卡關，成大交通管理科學系主任鄭永祥認為，工程設計應深入研究工法改變，借助日新月異的自動化設備，在許可範圍內...

壓力大、環境苦…為鐵路隧道工程 見不到母最後一面

「老的要退休、新人不進來，人力斷層嚴重。」五十九歲的交通部鐵道局東部工程分局主任工程司江俊宏，服務卅三年早具退休資格，但...

夏月電價將啟動 民生電費增…用電大戶16日起適用

夏月電價將啟動，2.5萬戶高壓、特高壓用電大戶率先自5月16日起至10月15日適用，緊接著1,400萬民生用戶則於6月1...

中油：明起汽油價格不調整、柴油漲0.1元

台灣中油宣布，自明（13）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。