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專家疾呼…導入新工法 提高加給留才
重大工程因缺工卡關，成大交通管理科學系主任鄭永祥認為，工程設計應深入研究工法改變，借助日新月異的自動化設備，在許可範圍內減少部分人力。此外，涉及軌道維修工程等事務因工作性質特殊，且多在夜間施工，對於國家重大工程或夜間工程應多給予加給，提高待遇。
中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳也建議，應該研究改變施工方式，例如導入ＡＩ、自動化設備，且要研發新工法。
台大國發所副教授辛炳隆說，土木工程類專業在公家單位的薪資長期比不上民間，過去人才會留下可能還有工作穩定、退休金優渥等誘因，但隨著時代改變，優勢逐漸流失，若想留才，得看交通工程相關單位能否與銓敘部、人事總處爭取提高待遇或多撥補專業加給。
國民黨立委洪孟楷說，若盼國家重大工程如期如實穩健完工，應提高合理薪資報酬，減少衝擊。
國民黨立委廖先翔說，長期工程類薪資在公部門遠低於業界，用職等分薪資多寡，即使有部分加給，仍與業界有不少落差，人事總處規定若能適度鬆綁，從制度解決結構問題，拉近與業界差距。
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