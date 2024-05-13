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夏月電價將至 家庭戶平均破千元

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

繼四月調漲電價後，又將進入夏月電價，包括科學園區、百貨旅館業等二點五萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自五月十六日起至十月十五日適用夏月電價；緊接著一千四百萬民生用戶將於六月一日進入夏月電價適用期間，直至九月卅日止。以家庭用戶來說，夏季用電量將較非夏季平均增加近三成，加上適用夏月電價也較高，平均每戶夏月電費帳單會破千元，較非夏月電費增加五成八，台電呼籲民眾節約用電。

至於用電大戶，以高科技業較常適用尖峰、半尖峰、離峰三段式電價來說，「每度」夏月電價較非夏月電價高不到一成，台電盼藉此價差引導用電大戶調整生產時段。

二○二二年九月的電價費率審議會決議拉長高壓用戶的夏月電價期間，由六至九月改為五月下半月至十月上半月，時間拉長一個月，自二○二三年起實施，今年是第二年實施。一般民生用戶則不受影響，仍於六月一日實施。

對於一般民生用戶，根據試算，平均非夏月每月用電度數為三三九度，依非夏月電價計算，每月電費約六八二元。進入適用夏月電價季節後，平均夏月每月用電度數為四二八度，依據夏月電價，每月電費約一○七八元。換言之，平均來說，一個月電價會因此多出三九六元。

台電指出，一般家庭用戶進入夏月，用電量增加，才是電費增加主因。以前述例子來說，用戶在夏月用電量由三三九度增為四二八度，增加使用八十九度。整體來說，家庭用戶在夏月增加電費中，用電量增加占七成，三成才是夏月電價增加。

至於用電大戶提早進入夏月電價，部分時段電價會較非夏月調高，例如高科技產業適用的三段式電價，特高壓用戶下午四時至十時夜尖峰時段，全年一律適用每度七點四九元；而半尖峰時段，特高壓用戶夏月電價每度四點六四元（非夏月每度四點三四元）；至於離峰時段，夏月電價每度調升至二點○八元（非夏月每度一點八九元）。

台電表示，因高壓、特高壓等用電大戶的電價本來就比較高，因此夏月電價對產業電費增加，差異不致太明顯。此外，台電設計二段式、三段式電價，尖峰時間固定、尖峰時間可變等各式方案，供產業界選擇，希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或夏季要趕單生產業者，夏月電價占它成本及營收都相對低。

台積電 台電 電價

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