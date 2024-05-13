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業界示警…全球搶移工 加薪也難找人

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通工程缺工示意圖／聯合報系資料照片
交通工程缺工示意圖／聯合報系資料照片

交通工程缺工嚴重，外界多盼透過移工填補缺口。不過，土木技師公會示警，各國都在爭取移工人力，但移工來源較多的國家重大建設也如火如荼展開，未來要找移工恐怕更困難。

台灣世曦工程顧問公司董事長、中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳分析，各行各業都掀缺工潮，除了少子化是主因，另教育制度改變、人人讀大學後，技職專科體制衰微，土木職系產業也從「人找事」變成「事找人」，且就業型態改變，新興產業崛起，年輕人寧可去開多元計程車或送外賣，工時相對彈性。

施義芳認為，為解決缺工問題，各國都在爭取移工，移工成了競逐市場，勢必得出更高價和國際搶人，但移工來源較多的所屬原生國家，其國家重大建設也如火如荼展開，未來要找移工恐更困難。

掌管國道工程的交通部高公局也說，缺工問題存在已久，除了本勞要與民間單位搶人，移工更是全世界都在搶，也使移工的勞動條件隨之提升。現在以最低基本薪資兩萬多元不見得請得到移工，至少要三萬多到四萬元才請得到，增加人力成本。

負責公路及橋梁建設的交通部公路局表示，缺工缺料影響工程發包及施工進度，公路局在設計階段多會設計自動化及模組化工項以減少人力，也會協助廠商申請引進外籍勞工，其中二○二二年至二○二四年已經核定一○○四人。

人力 移工

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