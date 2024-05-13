缺工缺料…衝擊前瞻軌道建設 非軌道工程也受災

交通缺工缺料問題嚴重，各地公路、捷運工程進度大受影響，尤其政府推動前瞻計畫，軌道建設更成重災區；雙北捷運局都說，缺工缺料導致廠商成本增加及延誤履約風險，廠商不願貿然投標而屢屢流標，延遲開工及施工已是國內通案性問題。

鐵道局缺員 難招人也難留人

缺工情形有多嚴重？根據交通部鐵道局統計，去年土木職系職缺缺員情況超過一成，其中負責東部鐵道工程的東工處缺額率更達二成五；鐵道局積極設法補充人力，但去年開出八個土木職系職缺，應考人數竟掛零，而且不但招不到人，員工流動率也大，平均每年離職人數逾兩位數。

鐵道局長楊正君還指出，過去推動國家重大建設，在軌道運輸建設高峰期有大量專業人員需求，設立「派用人員派用條例」，讓專業人才可不必透過高考任用，但此一條例二○一五年廢止，現職派用人員將在今年六月十八日屆滿，屆滿後派用人員就不得升遷，只能留任原職稱原官等職務，很可能影響組織運作。

捷運工期長 廠商投標意願低

雙北捷運局均表示，近年受缺工缺料、工資飆漲、國內多件大型工程同時推出、烏俄戰爭影響物料價格波動等影響，人工、材料、機具等都增加經費，而捷運工期較長，面臨的社經狀況風險較高，種種因素致廠商投標意願變低。

台北捷運局舉例，萬大線二期受缺工缺料影響導致進度延遲還追加二二○億元經費，目前萬大線二期土建工程三個區段標還有一個在公告招標，完工日預計自二○二八年十二月展延至二○三一年九月；環狀線南北環土建工程計八個區段標，還有三個區段標持續辦理招標，其中CF690B區段標已八次流標。原本預計二○二八年九月完工的南北環將展延至二○三一年六月完工。

汐東線、桃捷綠線 接連流標

新北捷運局說，捷運三鶯線先後受一例一休、疫情、缺工缺料等因素影響總時程達五十八個月，透過統包工程發包策略、都市計畫變更及用地取得併行作業，將時程縮短成廿四個月，目前完工期程修正為二○二五年。另總經費達三七六點九三億元的捷運汐東線，今年三月也流標。

桃園市捷運局也說，除了綠線主線疫情前就完成招標，綠線機場支線工程配合航空城開發計畫，Ａ標有二車站三路線段還在設計招標階段，Ｂ標有兩個車站兩個路段流標二次。捷運綠線連同機場支線標案，增加經費約二三○億元，將向中央爭取補助。

林口交流道匝道 也延後完工

除了軌道建設遭遇缺工缺料問題，非軌道工程也「難逃一劫」。新北市交通局說，板橋區溪北公園、忠孝公園、信義國小及三重區興華公園、信義公園停車場五案停車場，自二○二○年七月第一次招標起，已流標達六次。

國民黨立委洪孟楷舉淡北聯外道路流標兩次為例，除了夜間施工添困難，主要是缺工導致工程單位無意投標，國道林口交流道南出北入匝道工程也因缺工及物價波動等因素流標九次，雖二○二二年底標出，但已無法在原預期的今年完工。

洪孟楷認為，勞動部有意釋放移工配額，或許能挹注部分勞動力，不過要兼顧本勞就業機會；國民黨立委廖先翔說，應盤點國內重大工程人力需求狀況，適度開放移工補足勞動力。

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