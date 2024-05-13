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扣抵碳費指引 最快Q3出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
臺灣碳交所成立以來所上架的國際碳權，目前不能用來抵減碳費，仍待環境部訂定認可準則，最快今年第3季出爐。記者劉學聖／攝影
臺灣碳交所成立以來所上架的國際碳權，目前不能用來抵減碳費，仍待環境部訂定認可準則，最快今年第3季出爐。記者劉學聖／攝影

臺灣碳交所成立以來所上架的國際碳權，目前不能用來抵減碳費，仍待環境部訂定認可準則，最快今年第3季出爐，換言之，企業若要在碳交所買到能夠抵減碳費的碳權商品，最快可能要到年底。

碳交所目前販售的國外碳權暫不可抵減國內碳費，為確保商品品質，環境部日前發函碳交所、提供國外碳權參考指引，建議碳交所辦理這類碳權上架時，國際減量專案及國外碳權應符合國際原則要求，讓買方在購入前充分瞭解來源與用途。

官員強調，就像是投資金融商品時，都會聽到「投資理財有賺有賠，應詳閱公開說明書」一樣，也應該要讓業者們充分瞭解產品，包括充分理解所取得的碳權，可能無法抵扣我國碳費。

至於可抵扣碳費的產品指引何時會出爐？官員表示，不管是國內或國外碳權，環境部未來都會公布認可準則，但仍須時間。據悉，最快要到第3季才會出爐。

減碳

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