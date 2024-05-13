碳權違法交易 最重罰百萬
碳足跡、碳權產品滿天飛，環境部近來緊盯市場「假碳權」，對於市面上已有業者在販售宣稱可抵減國內碳費的碳權，官員強調「都不是真的」，且若違法交易，將可罰10萬至100萬元罰鍰。
此外環境部去年底預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，訂定碳權移轉與交易相關管理辦法。氣候變遷署副署長黃偉鳴說，目前正在跨部會法制作業中，會儘速公告。
據悉，這項辦法與核定碳足跡的相關管理辦法、獎勵辦法的預告程序都在進行中，預計碳權交易管理辦法將於8月公告、碳足跡獎勵辦法於6月預告、核定碳足跡相關辦法則是在8月預告。
隨著碳有價時代來臨，碳足跡與碳權進入商品化，市面上出現各種亂象，例如委託代辦公司、或未透過碳交所販售國外某些協會所發行碳權、宣稱未來可抵減碳費。對此，黃偉鳴強調，「這些都不能抵減碳費」。
「市面上看到部分碳權商品是產業全球供應鏈認可、但不能用在國內抵減。」黃偉鳴解釋，在氣候法修法時特別指定碳交所作為唯一的指定平台，意即只有在碳交所交易的經認可碳權，才可以抵減碳費。
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