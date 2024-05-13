夏月電價將啟動 民生電費增…用電大戶16日起適用

夏月電價將啟動，2.5萬戶高壓、特高壓用電大戶率先自5月16日起至10月15日適用，緊接著1,400萬民生用戶則於6月1日至9月30日適用。以家庭用戶來說，由於夏季用電量增加、電價也較高，平均每戶夏月電費帳單會超過1,000元，較非夏月電費增加五成八。

至於用電大戶，以高科技業較常適用尖峰、半尖峰、離峰三段式電價來看，「每度」夏月電價較非夏月電價高不到一成，台電盼藉此價差引導用電大戶調整生產時段。

經濟部2022年9月19日召開電價費率審議會，決議擴大約2.5萬戶高壓用戶，例如科學園區、百貨旅館業等用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月（5/16~10/15），適用期間多拉長一個月，自2023年起上路，今年為第二年實施。一般民生用戶約1,400萬戶則不受影響，循例於6月1日實施。

用電大戶提早進入夏月電價，部分時段電價會較非夏月調高，例如，對高科技產業而言，特高壓用戶16時至22時夜尖峰時段，全年一律適用每度7.49元電價；而半尖峰時段，其夏月電價提高為每度4.64元（非夏月每度4.34元）；離峰時段夏月電價每度調升至2.08元（非夏月每度1.89元）。

台電表示，因高壓、特高壓等用電大戶的電價本來就比較高，因此夏月電價對產業電費增加，差異不致太明顯。此外，台電設計二段式、三段式電價，尖峰時間固定、尖峰時間可變等各式方案，供產業界選擇，希望引導用電大戶調整在離峰時段生產。

至於像台積電必須連續生產，營收獲利俱佳，或者夏季要趕單生產業者，夏月電價占其成本及營收都相對低。

對於一般民生用戶，根據試算，非夏月每月用電度數平均為339度，依非夏月電價計算，每月電費約682.47元。進入夏月電價季節後，夏月每月用電平均為428度，依夏月電價，每月電費約1,078.7元。換言之，平均一個月電價將因此多出396.2元，增幅約五成八。

台電指出，一般家庭用戶進入夏月，用電量增加，才是電費增加主因。以前述例子而言，用戶在夏月用電量由339度增為428度，增幅近三成。整體來說，家庭用戶在夏月增加電費中，用電量增加占七成，三成才是夏月電價增加。

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