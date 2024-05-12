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台電僱用人員初試登場 近1.5萬人報名搶考

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電2024新進僱用人員甄試今（12）日登場，分別於台北、台中、高雄、花蓮4地共11個考場舉行。圖／台電提供
台電2024新進僱用人員甄試今（12）日登場，分別於台北、台中、高雄、花蓮4地共11個考場舉行。圖／台電提供

台電2024新進僱用人員甄試今（12）日登場，分別於台北、台中、高雄、花蓮4地共11個考場舉行，本次預計錄取1103人，為歷年單次招考最多，有近1.5萬人報名，今實際到考人數8387人，到考率56.3%，平均到考錄取率約13.15%。

台電表示，預計7月16日公布複試名單，8月6日起舉行複試，錄取並完成訓練後正式僱用起薪約3.2萬元。

台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電及邁向電力淨零轉型目標，台電積極招募新血，本次共招考電力技術與綜合行政人員等18類別1103人，創歷年單次招考新高紀錄，吸引14893人報考，後續將再視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電分析，此次以「會計」類別競爭最激烈，3個名額吸引超過400人搶考，錄取率僅0.71%；開缺429名最多的「配電線路維護」類別則有1,843人報考搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」，爬上電桿、鑽入人孔進行設備維護與停電搶修，時刻守護全民用電；而歷年報考人數最多的「綜合行政」類別，今年有近8,300人爭搶119個名額，並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開38個身心障礙名額，有近700人報考。

台電說明，電力現場工作人員須兼具專業技術和體力，參與複試考生須通過拉單槓、測握力、負重行走、攀高模擬及辨色實作等重重關卡，才能成為穩定供電一分子。最終錄取後經1年養成班訓練與工作培訓，正式僱用起薪約3.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

台電

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