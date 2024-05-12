台電招考逾千名額創新高 近1.5萬人報名到考率56.3%

台電新進僱用人員甄試今天在全台共11個考場舉行，此次預計錄取名額達1103人，創歷年新高，有近1.5萬人報名，實際到考人數共8387人，到考率56.3%，平均到考錄取率約13.15%。

台電2024年新進僱用人員甄試今天登場，分別於台北、台中、高雄、花蓮4地共11個考場舉行。為提供考生舒適應考環境，此次甄試全台11個考場同步開放冷氣，但不開放親友陪考。

台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電及邁向電力淨零轉型目標，此次共招考電力技術與綜合行政人員等18類別1103人，創歷年單次招考新高紀錄，吸引1萬4893人報考，後續將再視業務需要，在初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電分析，此次以「會計」類別競爭最激烈，3個名額吸引超過400人搶考，錄取率僅0.71%；開缺429名最多的「配電線路維護」類別則有1843人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」，爬上電桿、鑽入人孔進行設備維護與停電搶修。

至於歷年報考人數最多的「綜合行政」類別，今年有近8300人爭搶119個名額；為落實身心障礙者工作權益保障，「綜合行政」類別另加開38個身心障礙名額，有近700人報考。

台電強調，為維護考生權益，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場協助監測異常電波並進行電子與金屬探測，廉政署也派員加強考場巡查，全面防堵不法舞弊事件。

台電表示，初試科目試題及答案13日起可至甄試網站查詢，預計7月16日在甄試網站公告複試名單，8月6日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。

台電指出，最終錄取並經1年養成班訓練與工作培訓後，正式僱用起薪約新台幣3.2萬元，若有調整，依調整後薪給標準辦理。

台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、材料管理類者，須在複試前取得手排小型車駕照；重車駕駛及機械操作類，則須取得職業大貨車駕照或職業大客車、聯結車駕照。

至於電力現場工作人員須兼具專業技術和體力，參與複試考生須通過拉單槓、測握力、負重行走、攀高模擬及辨色實作等重重關卡，才能成為穩定供電一分子。

商品推薦