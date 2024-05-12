公務員平均退休年齡 多三歲

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
根據銓敘部統計，公務人員平均退休年齡，在2018年改前約為55歲至56歲間，年改後，月退休金支領年齡逐年提高而微幅成長，至2023年平均退休年齡58.91歲，較年改前延後三歲。 圖／聯合報系資料照
根據銓敘部統計，公務人員平均退休年齡，在2018年改前約為55歲至56歲間，年改後，月退休金支領年齡逐年提高而微幅成長，至2023年平均退休年齡58.91歲，較年改前延後三歲。 圖／聯合報系資料照

蔡政府推動公教年金改革初見成效。根據銓敘部統計，公務人員平均退休年齡，在2018年改前約為55歲至56歲間，年改後，月退休金支領年齡逐年提高而微幅成長，至2023年平均退休年齡58.91歲，較年改前延後三歲。

至於公務人員退休人數，銓敘部指出，公務人員退休人數自2000年以來，大多維持在6,000餘人至7,000餘人間，之後2011、2012及2015年度曾達1萬餘人，2017年度回復為6,000餘人，2018年年改後，除2021年度降至5,700餘人外，其餘年度仍維持在6,000餘人至7,000餘人間，尤其是2022年度及2023年度均為7,600餘人。因此，年改後各年度公務人員退休人數並沒有因為年改而明顯下降。

蔡政府2018年推動年改至今餘波盪漾，不滿年改團體批評，公務員不是「不想退」，而是「不敢退」，擔心退休後入不敷出。不過統計顯示，每年退休公務員人數未減少，平均退休年齡略有拉長，亦符合全球延後退休趨勢。

外界關切公務人員離職率年增22.8％，銓敘部表示，所謂離職人數主要包括依法退休、資遣、死亡、辭職、解僱等，其中仍以退休為多數。依統計，2017至2022年公務人員辭職人數實際略增0.18%，尚無顯著增加，且每年平均有近25%辭職人員，會透過考試或應徵他機關職缺等方式再回任行政機關職務。

此外，銓敘部表示，軍公教待遇調薪法制化的問題，行政院人事行政總處已表示，將規劃研議軍公教調薪機制法制化，並於年底前完成。

軍公教 退休金 離職

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