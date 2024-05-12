北市四區新建案供電拉警報 台電：問題明年底舒緩

台電指出，台北市內湖、南港、松山及中山等地區是由區外汐止變電所獨立供電，因汐止變電所及其相關線路供電容量已經飽和，亦即受限於電網，電送不進去；為穩定電網，上述地區恐會面臨大型建案或用電量大的新增用戶無法供電情況，估計須等到2025年底松湖臨時變電所完工後，才會稍有舒緩。

惟內湖、南港、松山及中山等地區仍在發展，卻面臨供電線路瓶頸，台電與台北市府達成共識，目前新申請用電戶若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以送電。台電表示，針對超過100瓩新申請案，就會要求須同意裝遙控卸載裝置，以維持電力系統安全運作。

台電解釋，加裝遙控卸載裝置，代表當該區一旦供電達到飽和，為保障既有用戶權益，避免線路跳脫停電，就會卸載新申請的用電戶；不過台電表示，新申請用電戶還未出現被卸載情況，但未來進入夏季用電高峰，就要視實際用電情況而定。

簡單地講，新用電戶現在若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以同意送電，目前也未有因此遭限制用電情況發生。但因該區域供電裕度不足，未來不保證不會遭到卸載。

台北市府已同意台電興建松湖變電所，預計要到2029年才會完工。在此之前，為紓緩送電壓力，台北市府也同意台電興建松湖臨時變電所，預計2025年完成。目前松湖臨時變電所土木工程仍待台北市政府核發施工許可，正式變電所的土建工程已在施工中。

建商指出，403大地震後，不少民眾意識房屋老舊問題，近期都更詢問度跟意願都有提高，不過缺電危機恐影響台北市新建房屋發展，若電力問題無法解決，不僅影響市民，恐也會降低業界整合意願。建商指出，缺電問題相當嚴重，尤其對商用辦公室也會造成很大困擾。若缺電問題無法解決，未來對當地區域執行都更、改建等都有一定影響。

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