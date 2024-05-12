北市四區新建案供電拉警報 台電：問題明年底舒緩
台電指出，台北市內湖、南港、松山及中山等地區是由區外汐止變電所獨立供電，因汐止變電所及其相關線路供電容量已經飽和，亦即受限於電網，電送不進去；為穩定電網，上述地區恐會面臨大型建案或用電量大的新增用戶無法供電情況，估計須等到2025年底松湖臨時變電所完工後，才會稍有舒緩。
惟內湖、南港、松山及中山等地區仍在發展，卻面臨供電線路瓶頸，台電與台北市府達成共識，目前新申請用電戶若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以送電。台電表示，針對超過100瓩新申請案，就會要求須同意裝遙控卸載裝置，以維持電力系統安全運作。
台電解釋，加裝遙控卸載裝置，代表當該區一旦供電達到飽和，為保障既有用戶權益，避免線路跳脫停電，就會卸載新申請的用電戶；不過台電表示，新申請用電戶還未出現被卸載情況，但未來進入夏季用電高峰，就要視實際用電情況而定。
簡單地講，新用電戶現在若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以同意送電，目前也未有因此遭限制用電情況發生。但因該區域供電裕度不足，未來不保證不會遭到卸載。
台北市府已同意台電興建松湖變電所，預計要到2029年才會完工。在此之前，為紓緩送電壓力，台北市府也同意台電興建松湖臨時變電所，預計2025年完成。目前松湖臨時變電所土木工程仍待台北市政府核發施工許可，正式變電所的土建工程已在施工中。
建商指出，403大地震後，不少民眾意識房屋老舊問題，近期都更詢問度跟意願都有提高，不過缺電危機恐影響台北市新建房屋發展，若電力問題無法解決，不僅影響市民，恐也會降低業界整合意願。建商指出，缺電問題相當嚴重，尤其對商用辦公室也會造成很大困擾。若缺電問題無法解決，未來對當地區域執行都更、改建等都有一定影響。
▪ 機能學區優！他猶豫搬家怎麼處理板橋老公寓 眾人見條件勸：賣了吧
▪ 租房要買小冰箱嗎？他擔心「吵又耗電」 過來人曝兩極經驗
▪ 自助洗衣店5年翻倍漲 台南成長最驚人 家數、銷售額成長逾3倍
▪ 他見鶯歌新建案單坪破50萬 網驚：沒有凹陷區了
▪ 「10年兩房 vs 19年三房」怎麼選？ 眾人見1條件秒選老屋：除非想再搬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言