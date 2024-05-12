北市四區新建案供電拉警報 台電：問題明年底舒緩

經濟日報／ 記者江睿智朱曼寧／台北報導

台電指出，台北市內湖、南港、松山及中山等地區是由區外汐止變電所獨立供電，因汐止變電所及其相關線路供電容量已經飽和，亦即受限於電網，電送不進去；為穩定電網，上述地區恐會面臨大型建案或用電量大的新增用戶無法供電情況，估計須等到2025年底松湖臨時變電所完工後，才會稍有舒緩。

惟內湖、南港、松山及中山等地區仍在發展，卻面臨供電線路瓶頸，台電與台北市府達成共識，目前新申請用電戶若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以送電。台電表示，針對超過100瓩新申請案，就會要求須同意裝遙控卸載裝置，以維持電力系統安全運作。

台電解釋，加裝遙控卸載裝置，代表當該區一旦供電達到飽和，為保障既有用戶權益，避免線路跳脫停電，就會卸載新申請的用電戶；不過台電表示，新申請用電戶還未出現被卸載情況，但未來進入夏季用電高峰，就要視實際用電情況而定。

簡單地講，新用電戶現在若同意加裝遙控卸載裝置，仍可以同意送電，目前也未有因此遭限制用電情況發生。但因該區域供電裕度不足，未來不保證不會遭到卸載。

台北市府已同意台電興建松湖變電所，預計要到2029年才會完工。在此之前，為紓緩送電壓力，台北市府也同意台電興建松湖臨時變電所，預計2025年完成。目前松湖臨時變電所土木工程仍待台北市政府核發施工許可，正式變電所的土建工程已在施工中。

建商指出，403大地震後，不少民眾意識房屋老舊問題，近期都更詢問度跟意願都有提高，不過缺電危機恐影響台北市新建房屋發展，若電力問題無法解決，不僅影響市民，恐也會降低業界整合意願。建商指出，缺電問題相當嚴重，尤其對商用辦公室也會造成很大困擾。若缺電問題無法解決，未來對當地區域執行都更、改建等都有一定影響。

供電 台電 缺電

延伸閱讀

省電大作戰！台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

核一室外乾貯終於獲准 台電：會盡快施工

核一乾貯今終核定 清大教授：對兩件事有好處

核一水保計畫卡11年通過 新北：請經濟部負責督促台電

相關新聞

松湖變電所延宕 北市四區新建案...供電拉警報

全台缺電事件頻傳，市場傳出，因松湖變電所延宕，恐引發北市內湖、松山、南港及中山新案「沒有電」危機。

製造業無薪假 估趨緩

勞動部將在本周四（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。隨著景氣、訂單緩步回穩，外界預期，即便有短期波動，製造業無...

兩岸電動車滲透率持續攀升 減碳新趨勢成形

在減碳的趨勢下，燃油車汰換改為電動車成全球趨勢，大陸去年電動車（含純電、插混）批發滲透率為34.68%，台灣純電動車滲透...

繼勞保本月起調整後 公保年金調漲1.2萬人受惠

近年通膨高漲，勞保自今年5月起調升八個年度領取勞保老年年金額、預計85萬名退休勞工受惠。考試院公布，2014、2015、...

電動車發展／專家建議 引進陸技術授權

台灣整車基本以內銷為主，外銷數量少，長年以來，內銷數量在20多萬輛、外銷在二至四萬輛左右。專家分析，因台灣整車主要以日本...

產業追蹤／提高誘因 吸引海外勞動力

少子化衝擊下，各國勞動缺口明顯擴大，紛轉向延攬海外人才，以解決本國缺工問題，也引燃國際間的搶人爭奪，從中高階人才、基層勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。