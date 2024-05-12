松湖變電所延宕 北市四區新建案...供電拉警報

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
北市內湖、松山、南港及中山恐引發供電瓶頸，牽動四區新案，新住戶恐面臨缺電危機。（本報系資料庫）
北市內湖、松山、南港及中山恐引發供電瓶頸，牽動四區新案，新住戶恐面臨缺電危機。（本報系資料庫）

全台缺電事件頻傳，市場傳出，因松湖變電所延宕，恐引發北市內湖、松山、南港及中山新案「沒有電」危機。

建商證實，近期收到台電來函告知，上述四區因民生用電成長，若再新增用戶申請用電，恐引發供電瓶頸，必須同意配合裝設遙控卸載裝置，採有條件供電，不過這也代表未來這四區新案，有可能讓民眾面臨「入住卻沒電」的風險。

台北市老舊屋齡眾多，城市發展迫在眉睫，然市場傳出，內湖、松山、南港及中山有超過20件重大開發案，都因受限電力供應不足，被要求限電，也讓未來發展受到阻礙。

據591新建案資料顯示，今年中山區預售個案數就有16案、內湖區九案、南港區四案、松山區十案，新成屋則以內湖區六案最多、松山區四案次之。

建商憂慮，上述四區新建案得加裝遙跳限制，雖然費用不高，約20萬元左右，但未來將受電力公司控制，萬一電壓不夠，這些新房屋住戶就會是首當其衝受害者，且未來新建案拿到使照，也無法確保能給多少電力，擔心民眾交屋後，要面臨限電危機，因此盼望政府、台電能解決這些問題。

據台電台北北區營業處書函資料顯示，因北市中山、松山、內湖、南港區屬於供電瓶頸地區，該地區161kV沙止～民權兩回線及161kV南港～八連兩回線，若發生一回線事故時，將分別超載18%及11%以上，須緊急停電影響約1.8萬戶，雖已規劃興建松湖超高壓變電所以解決此瓶頸，於相關工程完成前，前述線路需因應區域民生用電成長，若再考慮此區域新增設用戶申請用電，勢將擴大該地區供電瓶頸影響範圍，上述區域既有系統已無裕度核供用戶用電申請。

建商指出，先前因為建物將新設用電，卻被台電告知，得同意加裝配合裝設遙控卸載裝置，採有條件供電，待松湖超高壓變電所完成及加入系統後解除遙跳限制，雖然看似松湖超高壓變電所完成後就不會有供電危機，但業界憂慮，近來缺電事件頻傳，且在不確定時程下，仍會嚴重影響民眾權益。

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