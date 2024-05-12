製造業無薪假 估趨緩

勞動部將在本周四（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。隨著景氣、訂單緩步回穩，外界預期，即便有短期波動，製造業無薪假將呈逐步趨緩走勢。

根據勞動部在本月1日發布無薪假統計，目前有269家、6,204人實施無薪假，較上期增加九家，人數則減181人，主要是一家自行車零件製造業停止實施170人。

製造業仍是無薪假重災區。統計顯示，目前製造業有192家、5,768人實施無薪假，占比九成三；和上期相較，增加七家、人數減201人。

四大製造業中，金屬機電業有3,107人，較上期減108人；資訊電子業1,550人，較上期減27人；化學工業及民生工業分別有944人、167人實施無薪假，較上期分別減少65人、及減一人。

勞動部勞動條件及就業平等司科長吳炎烈表示，近一個月來，無薪假人數減少1,532人，長期來看整體無薪假呈緩步下降之勢。這期主要是有一家自行車零件製造業停止實施170人。

他分析，這期無薪假家數增、人數減，反映都是小型業者實施人數的加加減減。至於批發零售業實施無薪假人數371人，增加27人，亦都是小型業者。

這波製造業無薪假情勢於2023年8月相對高點後，開始慢慢往下滑，至2024年農曆年後，因製造業無薪假開始減緩，帶動整體實施無薪假人數下滑至7,446人，寫下2021年6月中旬以來，逾二年半，也是疫情實施三級警戒後的新低。之後統計數字起起伏伏，截至5月1日統計顯示，無薪假人數已下滑至6,204人。

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