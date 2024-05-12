產業追蹤／解人力荒 善用中高齡族群

近年來台灣面臨嚴峻的缺工問題，各行各業都感到招聘困難。雖然目前台灣業主多希望能招募到年輕勞動力，不過在少子化與年輕勞動力對於工作的想像與要求大不如前的情況下，一味等待招聘年輕勞動力的可能結果，是未來業者將落到「無人可用的境地」。因此，善用中高齡勞動力成為「缺工」議題中的解決方案之一。

商研院在分析運用中高齡勞動力時發現有三大優勢，包括：具有豐富的工作經驗和專業知識、在專業知識和技能具較高水準、緩解社會就業壓力。

在具有豐富的工作經驗和專業知識方面：相較之下，年輕人可能缺乏一定的工作經驗和專業技能，在新工作中需要較長的時間進行適應和學習。而中高齡勞動力則已經積累了豐富的工作經驗，這使他們在工作中表現穩定可靠，能夠快速適應工作環境，提高工作效率，為企業帶來更大的價值。

專業知識和技能具較高水準方面：由於已在長期工作生涯中積累豐富的專業知識和技能，能夠為企業提供更多元化、更高水準的服務。尤其是在一些技術性較強的行業，中高齡勞動力往往能夠勝任較為複雜的工作任務，填補企業的人才空缺。

而緩解社會就業壓力方面：隨著人口老齡化程度的加深，中高齡人口的就業問題愈來愈受到關注。善用中高齡勞動力不僅可提高他們的就業率，減少他們的經濟壓力，同時也可以為社會提供更多就業機會，促進就業市場的平衡和穩定。

再者，善用中高齡人力雖是解決現代勞動力市場挑戰的一個重要策略。然而，運用這一人力資源時有「五大需要」特別注意的前提，確保其有效性和永續執行性。

首先是需尊重中高齡勞動者。他們通常在特定領域擁有豐富的經驗和技能，因此應該給予適當的工作角色和責任，並尊重其意見和建議。這不僅可以提高工作效率，還可增強他們的工作滿足感和自信心。

二是需提供適當的培訓和支持。儘管中高齡勞動者可能擁有豐富的工作經驗，但也需要與時俱進。因此企業應提供培訓機會，幫助他們更新知識和技能，提高工作效率和競爭力。

三是需要關注環境和健康狀況。隨著年齡增長，他們可能面臨著健康、不適與較容易疲憊的問題，因此業者需要提供舒適、安全的工作環境，減輕其壓力和負擔。此外還應關注其工作時間和強度，避免過度勞累。

四是需建立包容和尊重的工作文化。中高齡勞動者通常具有豐富的生活經驗和價值觀念，因此應該尊重他們的意見和價值觀，建立一個相互尊重、平等相待的工作環境。不僅可提高工作滿意度，還可以增強團隊凝聚力和工作效率。

五是需注重職業發展和退休規畫。此族群可能面臨著就業安全和退休安排的問題，因此企業可提供適當的職業發展機會和退休福利，幫助規劃未來生活和工作。同時，也應鼓勵他們參與社會活動和志願服務，充分發揮其社會責任感和參與度。

總之，運用中高齡人力是解決勞動力市場挑戰的重要途徑，但如何善用還需政府、企業和社會各界共同努力。政府可以通過制定相應的政策，鼓勵企業招聘中高齡勞動力，提高其就業機會。同時，企業也應改變傳統的用人觀念，透過五大需要留意的前提，則可確保中高齡勞動者在工作中得到充分的發揮，同時也能夠為企業帶來更大的價值和競爭力。（作者是商業發展研究院商業發展與策略研究所所長）

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