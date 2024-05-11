抗通膨！考試院調升五個年度公保年金給付 6月生效

近年通膨高漲，勞保自2024年5月起調升八個年度領取勞保老年年金額、預計85萬名退休勞工受惠。考試院公布，2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度之公教人員保險年金給付金額，將自6 月1日起調整，調幅5.51%至7.59%之間，估計1.2萬名退休私校教職員、財政部、經濟部旗下國營事業退休人員受惠。

至於絕大多數退休軍公教人員退休金來源是「定期退撫給與」，行政院與考試院已搶先於2024年總統大選前公布，退休、退伍軍教人員定期退撫給與給付金額，以及公務人員或遺族定期退撫給與給付金額將調升4%，並回溯自2024年1月1日起生效，約52萬餘人受惠；2024年前3月增加的退撫給與金額，並已於4月9日人帳。簡言之，2024年截至目前止，退休軍公教退休金，含領公保年金給付、定期退撫給與，共逾53萬人月退休金都已全面調升。

銓敘部退撫司官員解釋，依規定，退休軍公教人員沒有領定期退撫給與、沒有優惠存款利率，才可以領公保年金給付，換言之，領「定期退撫給與」、「公保老年給付」是完全不同的兩批人馬。因為定期退撫給與較為豐厚，絕大多數退休軍公教人員都是領「定期退撫給與」、目前領取公保老年給付的人數偏少，主要是私校教職人員、財政部及經濟部旗下國營事業退休人員。

官員表示，依「公教人員保險法」及「公務人員退撫法」規定，為確保給付得以因應物價變動及通貨膨脹等，當主計總處發布之消費者物價指數累計成長率達正負5%時，即須啟動調整機制，並且考量國家經濟環境、政府財政與公保準備金之財務盈虧等三項法定因子後，由考試院會同行政院另定年金給付之調整比率。

簡言之，上述兩項退休金隨物價調整機制規定是相同的，由政府視情況審酌調幅，但官員坦言，因公保財務健全，是100%準備，加上適用人數少，因此公保年金給付調升完全反映CPI累計幅度，因此調幅5.51%，最高為7.59%。至於「定期退撫給予」，主要財源來自政府及退撫基金，加上適用人數龐大，財務負擔沈重，因此2024年只調升4%，比照軍公教調薪幅度。

不過蔡政府對退休軍公教照顧並未少。除了2024年1月1日起有52萬名退休軍公教定期退撫給與調升4%，2022年7月1日亦曾全面調升2%。換言之，近三年共調升6%。

商品推薦