電動車發展／專家建議 引進陸技術授權

台灣整車基本以內銷為主，外銷數量少，長年以來，內銷數量在20多萬輛、外銷在二至四萬輛左右。專家分析，因台灣整車主要以日本技術授權為主，但在未來燃油車禁售與汽車電動化趨勢下，台灣汽車業或迎來轉折路口，在大陸電動車發展迅速下，或可考慮引進中國大陸品牌電動車的技術授權。

台經院產經資料庫資深分析師王忠慶表示，中國大陸電動車發展較為靠前。或許可以考慮與大陸車企合作。

台灣目前法規禁止大陸整車進口。不過近期或有變化，外界傳聞大陸品牌電動車比亞迪、奇瑞有望進入台灣市場備受熱議。

王忠慶說，在台灣車企多仰賴技術引進的狀態下，或考慮引進中國大陸電動車品牌的技術授權，讓零組件在台灣生產、組裝並進行內銷。否則如果全面進口大陸電動車，對台灣零組件業者會是很大的衝擊。

工研院產科國際所經理謝騄璘認為，台灣如果要整車發展要突破，或還是要零組件的相輔相乘，強化特色產品，特別是現在車輛產業有「ACES」四大趨勢（A指自駕化， C指聯網化，E指電動化， S指共享或服務），台灣廠商可利用原有ICT產業的優勢，對產品做提升。

另一方面，利用半導體的優勢來吸引國際車廠，使他們能在台灣生產，自然帶動整車產量表現。

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