車用電子出口 台廠新機會

台灣汽車零組件以出口美國為大宗，專家分析，台灣出口部分以美國售後市場為主，傳統零組件業者難以打入傳統龐大汽車工業體系，不過電動車生態不同，統計上難以呈現的車用電子反而是台灣業者的機會。

工研院產科國際所經理謝騄璘指出，台灣零組件出口主要對應售後服務（AM市場，After Market），而美國是全球AM最大的一個市場，AM涉及當地汽車保險市場，而美國汽車投保率近九成，而美國保險對於更換的AM零件有驗證標準稱「CAPA」，而台灣很多零組件廠商有通過該認證，所以帶動這一塊在出口的表現。

台經院產經資料庫資深分析師王忠慶表示，台灣多以售後服務為主，所以很多汽車業者長期以來最大問題就是難進國際供應鏈。這跟汽車產品特色有關，汽車零組件認證要花費兩至三年，最長甚至可達十年，加上台灣汽車零組件生產多是中小企業，很難有如此多成本進行驗證。

不過，電動車的發展也給零組件市場帶來不同的變化。王忠慶說，傳統車企如通用、福斯等都有自己工廠體系，但現在新創車廠像特斯拉、蔚來等，都是新創車廠，很多都是從科技領域進入汽車領域，很多配置零組件認證時間都很短，幾乎幾個月就能取得，且本身未形成一個工業體系。

「這反而是台灣的機會」王忠慶說，現在台灣有些廠商已經打入特斯拉供應鏈等，未來這部分充滿空間。

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