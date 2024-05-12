兩岸電動車滲透率持續攀升 減碳新趨勢成形

在減碳的趨勢下，燃油車汰換改為電動車成全球趨勢，大陸去年電動車（含純電、插混）批發滲透率為34.68%，台灣純電動車滲透率僅4.42%，不過雙方都有持續上升的趨勢。專家指出，雖然兩岸電動車發展模式不同，但電動車滲透率未來仍能獲得提升。

台經院產經資料庫資深分析師王忠慶指出，如果從台灣純電動車滲透率來看，今年前兩個月差不多在5.9%左右，因為插混（插電式混合動力）很少，所以不影響評估，且主要是以進口車為主。目前我政府也開始響應國際禁售燃油車趨勢，規定2040年的時候，要全面汽車電動化，因此這幾年對民眾購買電動車意願大幅提升。

值得注意的是，台灣國產純電動車納智捷N7正推出。截至3月底訂單量超9,000輛，預定今年上半年交貨完畢，該產品以鴻海的Model C車款打造。業界認為，該車款的銷量相信對今年台灣電動車銷量能帶來助力。

王忠慶強調，台灣還是以民眾角度跟選擇看待電動車發展，所以民眾選擇以進口為主，反觀中國大陸是以產業的角度推動電動車發展，這是出發點很大不同。

圖／經濟日報提供

比亞迪汽車總裁王傳福日前在2024年中國電動汽車百人論壇上表示，全球新能源乘用車去年銷量超過1,300萬輛，整體滲透率約18%；大陸新能源乘用車同期銷量約788萬輛，整體滲透率約34%，屬於從量變到質變的關鍵期。王傳福並稱，按照這一趨勢，大陸新能源汽車的滲透率可能很快就會突破50%，未來可能遠不止於此。

大陸乘聯會統計，今年3月大陸能源車市場零售70.9萬輛，年增29.5％，3月新能源車大陸國內零售滲透率已達41.6％。乘聯會秘書長崔東樹表示， 3月銷量高增長的重要原因是春節後消費恢復，不過受「價格戰」影響，隨之形成明顯消費觀望現象。

實際上，大陸新能源汽車購置稅減免延長至2027年底，而且自2017年就開始在實施「雙積分制」，規定車企在一定比例裡，要生產跟銷售新能源汽車，如果積分不符規則，就要先暫停生產旗下燃油車款或增產電動車款，否則就要直接買積分。

此外，近期大陸政策上再推出鎖定汽車、家電為主的以舊換新的補貼行動，預料對新能源汽車支持力度更甚，也會提高大陸電動車滲透率快速攀升。

王忠慶預計，大陸電動車滲透率第1季可能突破四成，主要原因跟基礎設施與車廠積極轉型有關。他提及，大陸一些地區為推廣電動車，連建築法都規定地下室停車場必須要涵蓋能夠充電的基本裝置。這對於推廣電動車形成強大的背景。

此外，王忠慶認為大陸電動車已進入紅海，車企進入價格戰搶占市場，在電動車價格降到跟燃油車差不多狀況下，加上上述政策與基礎設施支持，未來電動車銷量仍會大幅提高。

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