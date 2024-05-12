台灣168／金融三業Q1盈餘 同期次高

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，台股價量齊揚亦有助證券業表現，加上銀行業獲利動能續航，合計首季金融三業稅前盈餘達新台幣2,964.58億元，寫史上同期次高，僅次於2021年。

主計總處上修首季GDP至6.51%

主計總處上修第1季經濟成長率概估值至6.51%，優於預期，為近11季新高，較前次預測增0.59個百分點。若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%，較前次預測增0.14個百分。

4月製造業PMI回溫

中華經濟研究院發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新高，雖連續14個月緊縮，距離景氣榮枯線的50只差一步。

三大退休基金收益大豐收

三大退休基金收益大豐收。（本報系資料庫）

政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺6,088.2億元，3月進帳2,956.5億元。其中勞動基金首季大賺4,949.6億元，創同期新高，3月收益2,422.1億元，也創單月新高。

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