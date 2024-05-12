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每周一勢／製造業國內固定資產增購 去年減23%

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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經濟部統計，2023年製造業國內固定資產增購1兆7,314億元，年減23.7%。主因全球經濟景氣受高利率及通膨影響，終端商品需求未明顯回溫，企業投資擴產偏趨保守。

營業收入下滑11%

經濟部統計，2023年製造業營業收入（含海外生產之收入）為30兆8,508億元，年減11.3%。主因終端消費動能仍顯疲弱，產業鏈持續庫存調整，抑低營運表現所致。

圖／經濟日報提供
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機械及雜項設備增購占78% 最多

經濟部統計，2023年製造業固定資產增購，若按固定資產型態分，以機械及雜項設備增購占78.3%最多，固定資產增購金額年減28%；其次為房屋及營建工程占20.9%，固定資產增購金額年減2.5%。

圖／經濟日報提供
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通膨

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