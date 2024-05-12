家庭年收入多少算「小康」？「家境調查表」引發討論

image source：示意圖／ChatGPT

文／蔡瓅萱

在求學時期，幾乎每個人都曾填寫過入學資料中的「家境調查表」，當中的「清寒、普通、小康、富裕」等4個級距，讓人在填表時總是感到困惑，尤其「小康」更是許多人都搞不清楚定義，經常在網路上引發討論。網友們普遍認為的「小康」收入級距落在哪裡呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看吧！

家境怎樣算小康？網路討論認定年收「至少300萬」以上

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，關於「家境」近三年的網路探索概念，出現了「家境小康」，可以發現在家境相關的網路討論中，「小康」是一個討論度較高的主題。此外也出現了延伸討論，網友們普遍認為，家境要被稱為「小康」，家庭年收入要達到「至少300萬」元台幣以上。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不同於「家境清寒」有明確可參照的定義（持有低收／中低收入戶證明、父母一方失業致生活困難無力教養、父母一方亡故監護人無力教養、單親家庭負教養責任方無力撫育、家庭有重大或緊急變故致生活困難），「家境小康」對大部分人而言是較為模糊的概念，不少人小時候填表都認為只要衣食無虞就算是小康，不過由於還有「普通」的級距，因此網友討論後覺得「小康」應該是再寬裕一點的狀態。

年收300萬有多遙遠？2022年每戶可支配所得中位數為94萬元

「小康」的定義每隔一陣子就會在網路上引發討論，有網友認為「清寒」是日常生活會有困難；「普通」是日常生活無虞，但在娛樂、補習等開銷上還是會有些吃緊；「小康」則是有出國旅行及幫孩子報名才藝班、夏令營的餘裕；「富裕」為各方面花費都不需要遲疑的程度。

image source：示意圖／ChatGPT

綜合近三年的網友討論，家庭年收入「300萬元以上」是大家普遍認為的「小康家庭」應有的收入，不過根據行政院主計處每年的「家庭收支調查」，2022年平均每戶可支配所得約為110.9萬元，每人可支配所得平均數為39.2萬元；以中位數來看的話每戶可支配所得為94萬元，每人可支配所得為33.7萬元。從這樣的數字來看，其實「家庭年收300萬元」對半數以上的家庭而言仍有一段距離。

在2022年家庭收支調查中，最低20%家庭平均每戶可支配所得約為36.5萬元，最高的20%家庭平均每戶可支配所得則為224萬元左右。據主計處公布數據，2022年每戶5等分位所得差距約為6.15倍，和2021年的調查相同，為2012年以來的新高。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月11日至2024年05月09日。

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