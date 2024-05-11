製造業景氣 緩步復甦

製造業是否已走出景氣低谷？主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，以受僱人數、加班工時兩大指標觀察，3月製造業受年後轉職潮影響，受僱人數月減2,000人，和去年同期相比也減少4.1萬人，不過加班工時連續九個月上升，顯示製造業景氣成長動能有在改善，只是復甦力道較緩。

特別的是，製造業當中，涵蓋半導體產業的電子零組件製造業表現相對亮眼，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求，3月加班工時衝上24小時，創近14年最高水準；年增5小時，則是近五年來單月最高，電子零組件製造業復甦力道最為強勁。

據主計總處調查，製造業3月受僱人數比去年同月減少4.1萬人，每人每月加班工時為15.9小時，年增0.2小時。

陳惠欣表示，雖然製造業受僱人數仍在減少，但加班工時為連續九個月轉正，其中半導體所屬的電子零組件業年增5.0小時，更創下近五年最高，說明製造業勞動市場已呈緩慢復甦。

她強調，製造業景氣復甦動能確實存在，但並不明朗，相關指標還沒有完全恢復，目前製造業受僱人數尚未回到之前水準，不過，廠商先以加班工時來因應產能需求。

據主計總處資料顯示，電子零組件製造業加班工時也是連續九個月增加，是帶動整體製造業加班工時成長的主要力道。

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