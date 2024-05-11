加薪不敵通膨 實質薪資負成長 連三年陷入衰退

行政院主計總處昨（10）日發布最新工業及服務業全體受僱員工薪資調查，總計今年1至3月每人每月經常性薪資為46,030元，年增2.25%，創近六年次高；但同期通膨率高達2.34％，因此第1季每人每月實質經常性薪資43,099元，年減0.09%，連三年落入負成長，意味企業加薪還是追不上通膨。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，因為基本工資調升，還有廠商調薪帶動，今年第1季經常性薪資年增2.25%，是近六年次高水準。不過，由於同期物價漲幅2.34%，使得實質經常性薪資無法實現預期轉正，還是呈現年減0.09%。

近五年Q1實質經常性薪資概況 圖／經濟日報提供

至於在總薪資部分，根據主計總處資料顯示，今年第1季每人每月總薪資72,263元，年增3.24%，為近六年最高水準。陳惠欣表示，這主要是因為疫後復甦相關產業營運狀況改善所致，經物價平減後，實質總薪資年也是呈現正成長，年增0.88%。

陳惠欣還提到，今年第1季經常性薪資年增幅超過2%，表示企業薪資調漲情況還不錯，但受到同期物價偏高影響，使得實質經常性薪資仍是無法轉正。不過，內需服務業暢旺，年終、獎金發放較佳，推升總薪資表現，若看總薪資表現，今年前三月每人每月平均總薪資為72,263元，年增3.24%，創2019年以來同期最大增幅，實質總薪資年增率0.88%，則是六年來同期次高水準。

陳惠欣還指出，疫後復甦帶動內需服務業持續暢旺，廠商發放年終獎金、分紅犒賞員工，拉高總薪資表現，以行業別來看，今年第1季住宿業總薪資年增8.27%，旅行及相關服務業大增11.57%，而金融保險業、運輸倉儲業也都有不錯表現，分別成長10.30%、5.63%。

主計總處統計，3月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為新台幣46,062元，月增0.33%，年增2%；獎金及加班費等非經常性薪資6,656元，合計後總薪資為52,718元，月減35.43%，主因部分廠商於2月發放年終獎金及績效獎金所致，惟年增1.51%。

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