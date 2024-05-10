台中七期白派豪宅傳出港資變中資疑雲 受市場矚目
台中七期白派豪宅「新朗日匯」，傳出2月時未經經濟部審查，被有中資背景的「華泰券商」以新朗興業前負責人馬廷海抵押債權接管，面對港資變中資疑雲。經濟部投資審議司副司長呂貞慧10日表示，全案將會啟動調查。
根據實價登錄，位於七期的「新朗日匯」完工4年，目前成交18戶，尚有130戶乏人問津，上月更是找網紅開箱，試圖拉抬買氣，觀看人數還高達27萬人次。
不過房仲業者認為，該案一路命運多舛，不論從最初坪數設定到後續大環境不佳，甚至如今傳成為中資建案，對於該棟樓的銷售恐雪上加霜。
回顧整個事件，規模超過200億元的台北市地標「台北天空塔TheSky Taipei」，預計今年底完工，卻在1月爆出高層涉嫌挪用公款逾10億元，並將資產質押給中資券商，而案件尚在調查中，又爆出董事之一的馬廷海被聲請破產。
據指出，2020年馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以馬廷海擔任保證人、擔保品「新朗日匯」，向銀行聯貸76億元。
接著又傳出馬廷海過去投資「新朗日匯」時，曾以另一家公司「鵬榮集團控股」與中資華泰簽訂借款與擔保契約，將鵬榮百分百持有的新朗股份抵押給中資華泰，因此出現港資變中資疑雲。
對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「新朗日匯」案最早於2014年推出預售，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，是不折不扣的大尺度豪宅建案。
之後全台房市陷入盤整階段，加上豪宅限貸令一直沒有鬆綁，因此該案銷售也無法大展拳腳，且期間該案還因縮小坪數變更設計，導致建案完工時間延長，加深銷售難度。
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言