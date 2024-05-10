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台中七期白派豪宅傳出港資變中資疑雲 受市場矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中七期白派豪宅「新朗日匯」傳出港資變中資疑雲，受市場矚目。記者宋健生/攝影
台中七期白派豪宅「新朗日匯」傳出港資變中資疑雲，受市場矚目。記者宋健生/攝影

台中七期白派豪宅「新朗日匯」，傳出2月時未經經濟部審查，被有中資背景的「華泰券商」以新朗興業前負責人馬廷海抵押債權接管，面對港資變中資疑雲。經濟部投資審議司副司長呂貞慧10日表示，全案將會啟動調查。

根據實價登錄，位於七期的「新朗日匯」完工4年，目前成交18戶，尚有130戶乏人問津，上月更是找網紅開箱，試圖拉抬買氣，觀看人數還高達27萬人次。

不過房仲業者認為，該案一路命運多舛，不論從最初坪數設定到後續大環境不佳，甚至如今傳成為中資建案，對於該棟樓的銷售恐雪上加霜。

回顧整個事件，規模超過200億元的台北市地標「台北天空塔TheSky Taipei」，預計今年底完工，卻在1月爆出高層涉嫌挪用公款逾10億元，並將資產質押給中資券商，而案件尚在調查中，又爆出董事之一的馬廷海被聲請破產。

據指出，2020年馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以馬廷海擔任保證人、擔保品「新朗日匯」，向銀行聯貸76億元。

接著又傳出馬廷海過去投資「新朗日匯」時，曾以另一家公司「鵬榮集團控股」與中資華泰簽訂借款與擔保契約，將鵬榮百分百持有的新朗股份抵押給中資華泰，因此出現港資變中資疑雲。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「新朗日匯」案最早於2014年推出預售，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，是不折不扣的大尺度豪宅建案。

之後全台房市陷入盤整階段，加上豪宅限貸令一直沒有鬆綁，因此該案銷售也無法大展拳腳，且期間該案還因縮小坪數變更設計，導致建案完工時間延長，加深銷售難度。

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