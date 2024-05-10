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雲端服務需求大增 電腦資訊服務業首季營收1,421億創高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部10日發布最新統計，今年首季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額皆創下歷年同期新高，其中受惠電腦軟硬體設備需求擴增、雲端服務需求升溫，第1季電腦及資訊服務業營收高達新台幣1,421億元，年增6.8%。

經濟部統計處發布2024年第1季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計概況。

今年第1季電腦及資訊服務業營業額1,421億元，為歷年同季新高，年增6.8%，其中電腦程式設計業1,036億元，年增5.7%，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以網路系統建置等多元整合服務增加所致；資訊服務業385億元，年增9.6%，主因遊戲平台網站業績攀升，加上代客處理電子資料交換及雲端服務需求增加所致。

今年第1季專業技術服務業營業額945億元，亦為歷年同季新高，年增2.4%，其中管理顧問業297億元，年增4.2%，主因生產、財務管理及行銷顧問諮詢業務提升所致；廣告業及市場研究業440億元，年增1.5%，主因大型戶外及網路媒體行銷廣告需求提升所致；專門設計業185億元，年增2.2%，主因汽車設計案件量提高，加上商業空間之設計承攬業務增加所致；攝影業24億元，年增0.4%，主因人像及商業專案攝影服務業績增長所致。

今年第1季租賃業營業額404億元，同樣也是歷年同季新高，年增10.6%，其中機械設備租賃業118億元，年增5.9%，主因營造及電機設備租用需求升溫所致；運輸工具租賃業267億元，年增11.4%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引消費者租車所致；個人及家庭用品租賃業19億元，年增33.3%，主因自行車營業服務據點擴增、影視器材設備及宴會用品器材出租業績成長所致。

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