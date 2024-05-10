四家企業擴大投資 半導體設備製造商特銓砸二億建新廠

經濟部投資台灣事務所10日再添四家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的聯策科技，與中小企業方案的特銓、凱智綠能科技、哈肯舖，總投資金額逾23億元。其中，特銓是半導體製造商，其光罩檢查機出貨量獨占世界鰲頭，此次將砸二億在台南投資建廠。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,482家企業超過2兆2,725億元投資，預估創造15萬1,576個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有310家企業投資約1兆2,504億元，創造8萬7,269個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有983家企業投資約4,629億元，創造3萬6,174個就業機會，後續尚有20家企業排隊待審。

經濟部指出，特銓為半導體設備製造商，更是少數打入半導體前段黃光製程設備供應鏈的公司，為了發展具前瞻性的產品，特銓規劃投資逾二億元於台南永康區建置新廠，將運用感測器與數位技術，收集檢測資訊，精進生產與管理效率，此外，為配合2050淨零碳排的政策，新廠將設置太陽能集電設施與採用節能設備，符合永續發展需求。

凱智綠能科技則是決定投資八億元於中科二林園區擴建生產暨研發基地，將擴增電動二輪車及智慧儲能供電管理系統產線，導入智慧化組裝及檢測系統、產線自動化控制系統，及智慧倉儲管理系統，提升生產效率及管理品質。此外，新基地將朝向綠建築方式規劃，建置太陽能發電設備與採用永續節能設施，積極實踐環保減碳的理念。

聯策科技以機器視覺應用與高階自動化智慧製造為營運發展主軸，主要產品包括AI機器視覺設備，規劃投資11億元於桃園中壢區興建新廠，生產半導體、載板等領域的自製設備與高價值產品，將採用AI技術與聯網設備優化製造參數，藉以推升產品品質與產量。

以世界冠軍麵包「米釀荔香」在烘焙業界打響名號的哈肯舖，這次將投資超過二億元在新北市汐止興建新廠，設置智慧化產線，以AI技術分析製造數據，將營業與生產資訊串接，進一步預測消費者喜好，及時調節產線生產品項；新廠將優先採購具環保標章產品，並使用節能燈具與省水設備，期望降低環境負擔，符合重視環保的品牌精神。

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