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準經長拜會中小企業總會 續推大帶小淨零數位轉型

中央社／ 台北10日電

為接軌520財經內閣工作，準經濟部長郭智輝今天拜會中小企業總會理事長李育家，雙方針對中小企業挑戰與發展交換意見，李育家轉述，在淨零轉型與數位轉型議題，郭智輝承諾將「以大帶小」模式，協助業者強化競爭力。

郭智輝近日進行產業訪談，除了與工總、商總等代表意見交換，今天上午也拜會全國中小企業總會，雙方會談約1小時。

李育家表示，中小企業總會向郭智輝報告中小企業發展狀況和面臨挑戰，包括地緣政治、通膨、缺工和電價調漲，並針對稅務議題、健康、生技產業發展等提出建言。

他說，郭智輝來自產業界，瞭解半導體、AI和生技產業，中小企業總會期盼郭智輝也能重視中小企業，協助中小企業成為科技產業供應鏈，帶動全面數位及淨零轉型，使台灣成為世界科技島。

李育家指出，郭智輝認為中小企業資源有限，在數位轉型、淨零議題方面，將持續透過「以大帶小」方式進行，協助提升台灣中小企業競爭力。

此外，李育家也轉述，郭智輝提到上任後會將企業觀念帶進經濟部執行，帶來新氣象，不過許多事情仍需要各部會協調，像是稅制問題需向財政部討論等。準總統賴清德定位新團隊為「行動創新 AI內閣」，會讓各界耳目一新。

根據2023年中小企業白皮書顯示，台灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業達98%以上，顯示中小企業為維繫台灣經濟發展與社會安定的重要基石。

生技產業 經濟部

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